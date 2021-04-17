台灣人歷史新紀錄！呂忠翰攻上世界第十頂峰秀國旗

台灣登山家「阿果」呂忠翰昨日順利以無氧方式，攀登世界第10高峰—安納普納峰(Annapurna)，成為台灣第一人，而他也在當地時間13:53(台灣時間16:53)順利攻頂成功，安納普納峰地形險峻，台灣過去從未有人以無氧方式登峰，呂忠翰還特地錄製攻頂影片感謝橘子關懷基金會跟放上中華民國國旗。





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儘管疫情肆虐，但呂忠翰仍遠勇敢出征，他花了快一個月的時間順利無氧攀登安納普納峰，之後預計再度前往道拉吉里峰(Dhaulagiri)，世界第7高峰)基地營，接著從4月25日到5月21展開攀登第2座8000公尺高山的計畫。





安納普納峰是世界第10高峰，截至2013年為止，191人登頂，死亡數61人，比例之高，令人害怕，並且大多數主因為無氧，還有就是阿爾卑斯式攀登，也就是以傳統方式攻頂，不但是最危險，地形也最險峻。





呂忠翰遇到颱風、下雪、甚至還有打雷、閃電等多變氣候，即便如此他還是挺了下來，兩度攻頂，終於成功。





攻頂後，他秀出國旗，還拍攝影片，感謝橘子關懷基金會創辦人劉柏園、執行長陳秉良，並說出創下台灣人歷史新紀錄。





世界上一共有14座海拔超過8000公尺的山峰，呂忠翰已經以無氧攀登的方式完成了其中的6座，分別是：加舒布鲁二峰G2(Gasherbrum II , 8035m)、布羅德峰(Broad Peak , 8051m) 、馬納斯魯峰(Manaslu , 8163m)、南迦帕巴峰(Nāngā Parbat，8125m)、馬卡魯峰(Makalu，8485m)，還有這次的安納普納峰(Annapurna ,8091m)。





▲台灣登山家呂忠翰順利登上安納普納峰。（圖／橘子關懷基金會提供）

▲台灣登山家呂忠翰順利登上安納普納峰。（圖／橘子關懷基金會提供）

橘子關懷基金會簡介：





敢冒險的年輕人是台灣進步的力量！橘子關懷基金會期許成為年輕人勇於冒險推手，打開冒險的各種想像、提供冒險支持和機會，並讓年輕人具備挑戰自己的能力。冒險行動可以失敗，但不能不嘗試，將想像力化為行動力，為社會注入正向積極的力量。





2008年成立以來，橘子關懷基金會持續以大夢計劃與夏日學園Summer School，推動冒險教育，聚集青年夢想家們一起完成許多驚人計劃。突破舒適圈，迎向未知的挑戰，將冒險精神的價值落實於生活中。





橘子14頂峰挑戰支援計劃：





台灣登山家呂忠翰(阿果)2013年首次攀登八千公尺高峰，世界第13高峰 - 迦舒布魯II (Gasherbrum 2, 8035m)，是台灣人首次在喀喇崑崙山脈登頂。





冒險的腳步沒有停止。阿果繼續挑戰14座八千頂峰，已完成五座登頂，創下台灣登山史紀錄。2019年K2雖未成功登頂，仍不放棄，要親身邁向世界級冒險，更要將所見所學與冒險精神帶回台灣。





橘子關懷基金會倡議冒險價值，完成征服北極、前進南極點挑戰後，預計以三年時間贊助阿果八千頂峰攀登計畫，進行世界第三極 –極高挑戰，完成九座八千頂 峰攀登計畫 。冒險的一小步，人生的一大步，讓敢冒險的年輕人成為台灣進步的力量！



