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盼了1年終於等到！《玩命關頭9》預告曝光　韓哥奇蹟復活

記者李薇/綜合報導

2021-04-17 22:00:00｜2021-04-17 22:09:06

▲《玩命關頭9》因疫情延宕1年上映，近日曝光最新預告。（圖／UIP提供）
▲《玩命關頭9》因疫情延宕1年上映，近日曝光最新預告。（圖／UIP提供）

全球影迷眾所期盼的賣座電影《玩命關頭9》，終於要在今年5月上映，由於被疫情延誤讓粉絲足足等待了將近1年，更曝光最新的預告，長達4分鐘的內容滿滿的飛車精彩畫面，恰巧今年也是《玩命關頭》系列電影滿20年，讓影迷相當期待。

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▲《玩命關頭9》韓哥奇蹟復活。（UIP提供）
▲《玩命關頭9》韓哥（左）奇蹟復活。（UIP提供）

這次《玩命關頭9》由台裔導演林詣彬執導，帶領原班人馬馮迪索、海倫米蘭、盧卡斯布萊克、蜜雪兒羅卓奎茲等眾多大咖演員，以及上回演壞人的莎莉賽隆也在內，更加入約翰希南和超級巨星卡蒂B，她將在片中飾演一個全新角色蕾莎，是一個和唐老大的過去有關聯的女子，這回更讓韓哥奇蹟般復活，也讓影迷更期待劇情。

▲《玩命關頭9》由台裔導演林詣傑執導。（圖／UIP提供）
▲《玩命關頭9》由台裔導演林詣彬（右）執導。（圖／UIP提供）
《玩命關頭》系列在長達20年之間推出8部電影，不但持續燃起全球觀眾的熱情，並且總共累積超過50億美元的驚人全球票房成績，也成為環球影業最賣座也是最長壽的電影系列，不僅如此，《玩命關頭8》締造影史首周票房最高的驚人紀錄。目前電影預計於5月在台灣上映。

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