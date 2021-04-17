李義祥最重只能判7年？館長怒轟：政治人物不感到羞愧嗎
編輯中心/綜合報導
2021-04-17 22:12:10
台鐵太魯閣號出軌事故釀成49死、200多人輕重傷嚴重事故。花蓮地檢署以過失致死、肇事逃逸等罪嫌起訴主嫌李義祥共7人，但其中最重的肇事逃逸罪也僅能求處7年刑期，引發社會各界譁然，網紅館長更因此憤怒大罵：「罪刑多久沒改了？政治人物不感到羞愧？」
台鐵太魯閣號事故昨（16）日偵查終結，被花蓮地檢署以過失致死、肇事逃逸等罪嫌起訴，並遭檢方求處法定刑最高刑度。今（17）日花蓮地檢署檢察長俞秀端在受訪時表示，整件事的事實及各項證據，專案團隊在這部分研究很多次，身為念法律的人，不能任意用殺人罪嫌，只能說這事件「當事人要付的責任真的是太大了，法律真的是太輕了」。
俞秀端也提到，檢方還有起訴肇事逃逸罪嫌，與過失致死的部分相同，希望法院能判處最高刑度，不過司法機關、檢察官不負責修法，該部分由立法機關負責。
網紅館長聽聞相關消息也發文「當大家痛罵太魯閣號過失致死最高刑度5年、肇事逃逸7年最重，害死49條人命刑度過輕的時候，所有的政治人物你們不感到羞愧嗎?台灣刑度無論持槍、殺人、殺人未遂、組織犯罪等等的罪刑多久沒改了？」
館長更痛批，「到現在為止，全台灣不分黨派所有政治人物，你們做了什麼?忙著鬥爭、忙著2022選舉，你們都愧對台灣人，羞恥不羞恥」。（編輯：潘毅）