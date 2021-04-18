北部早晚偏涼 西半部空氣品質亮橘燈
記者黃仁杰／台北報導
2021-04-18 08:18:34
由於東北季風強，今（18）日北部、東北部早晚氣溫偏涼，而中南部高溫仍有機會來到30度，各地大多為多雲到晴的好天氣，但值得注意的是空氣品質問題，北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
今日受東北季風影響，中央氣象局表示，北台灣早晚天氣較涼，低溫約17、18度，其他地方在20到22度，白天北部及東半部會比昨天涼一些，高溫在23到25度，中南部高溫也會稍降，不過仍有27到30度，水氣偏少，各地大多為晴到多雲，只有東部、東南部及屏東地區有零星降雨，午後中南部山區則有零星短暫陣雨。
而中央氣象局表示，第2號強烈颱風「舒力基」今天清晨2時中心位於鵝鑾鼻東南方1340公里的海面上，未來仍將朝呂宋島東方近海前進，之後再迴轉往東北方向移動，直接影響台灣機率低。
而空氣品質方面則需特別注意，今日環境風場為東北風，清晨持續受境外污染影響且垂直擴散條件較差，西半部污染物濃度易偏高，白天垂直擴散條件轉好且境外影響逐漸趨緩，中部以北空氣品質可望改善，南部由於風速較弱，污染物可能停滯造成累積，竹苗空品區及離島地區為「普通」等級，清晨局部地區可能達橘色提醒等級，而北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。