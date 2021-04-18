美中公布氣候危機聯合聲明 強調「合作」、期待氣候峰會
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-04-18 09:56:20｜2021-04-18 09:57:16
美國總統氣候特使凱瑞（John Kerry）14日訪問中國上海，與中國氣候變化事務特使解振華討論氣候危機議題，結束3天行程之後於昨（17）日前往韓國。美中今（18）日發布聯合聲明，強調兩國致力於合作解決危機，未來將與其他國家一起加強《巴黎協定》，雙方期待22日、23日由美國主辦的領導人氣候峰會，且美中將在近期採取行動解決氣候危機。
據中國生態環境部、美國國務院發布的聯合聲明，內文頻繁出現「合作」，美中雙方強調互相合作與其他國家一同解決氣候危機，包括強化各自行動，在聯合國氣候變化框架公約和巴黎協定等多邊進程中開展合作。美中雙方回顧兩國氣候變化領域的領導力與合作，為巴黎協定的制定、通過、簽署和生效作出歷史性貢獻。
在《巴黎協定》的規範下，兩國堅持攜手並與其他各方一同加強，包括協定第二條「將全球平均氣溫上升控制在低於2℃之內，並努力限制在1.5℃之內」美中承諾將努力實現限制溫度上升的目標，合作識別和應對相關挑戰與機。
聯合聲明表示，美中兩國期待22日、23日由美國主辦的領導人氣候峰會，並認為峰會的目標是在聯合國氣候公約第26次締約方大會前提高包括減緩、適應和支持的全球氣候期望；美中將大會之前，各自制定實現碳中和、溫室氣體淨零排放的長期戰略。兩國將採取其他近期行動，為解決氣候危機進一步作出貢獻。
且在大會前，美中將繼續討論21世紀20年代的具體減排行動，包括工業和電力領域脫碳的政策、增加部署可再生能源、綠色和氣候韌性農業、節能建築、綠色低碳交通、關於甲烷等非二氧化碳溫室氣體排放合作、關於國際航空和航海活動排放合作、其他近期政策和措施，包括減少煤、油、氣排放。
聲明表示，美中將合作推動聯合國氣候公約第26次大會，制定《巴黎協定》實施細則，雙方還將合作推動在昆明舉行的生物多樣性公約第15次締約方大會取得成功，注意到2020年後全球生物多樣性框架的重要性，包括該框架與氣候減緩和適應的關係。