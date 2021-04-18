結婚買房「頭期＋房貸」怎麼分？男女論戰吵翻：到底多傻
編輯中心/綜合報導
2021-04-18 10:31:11
近年來房價居高不下，讓許多年輕人感嘆「根本買不起」，因此近日就有一名網友在網路上表示疑惑「結婚買房的時候『頭期款＋房貸』該怎麼分？」沒想到卻讓大量男女吵翻，直言「到底多傻」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Boy-Girl板上PO出一篇「現在結婚前後買房主流方式？」的文章表示，「想知道事實上現在的主流方式，身邊的親朋好友哪種佔多數？雙薪且父母沒給房」，原PO更接著丟出選擇「『頭期＋房貸、男付』、『頭期男付、房貸男女分』、『頭期＋房貸、男女分』」，然後說「另外若是『頭期＋房貸、男付』，房子只男生擁有，不同意雙方持有，女生會同意嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
對此就有男網友認為「有良心的女權女會幫忙出頭期款，房貸老公背，房子兩人共同持有，沒良心的就房貸，頭期款都男人出，然後房子等記她的名字，然後婚後男人薪水要上繳，理由是男人有錢會作怪」、「支持房貸全繳完才結婚，這樣房子100%是婚前財產 離婚不用給老婆」、「還蠻多是要求男生全付然後放女生名下，這也是最蠢的，到底多傻」、，不過女網友卻表示「頭期款跟房貸男生付男生擁有OK啊！只要薪水付完房貸，之後還能拿出三萬養家就好」、「婚前誰付錢就誰的，婚後一人一半，誰付錢都一人一半」、「房貸全繳完才結婚，房貸沒繳完根本就沒上進心結什麼婚」、「結婚後不管登記誰最後都分一半」。
綜合大多數網友意見，紛紛指出「分別財產制」才是最好的，「除非是分別財產制，要不然婚後買無論登記誰的名字，另一方都有剩餘財產請求權」、「我跟未婚夫是頭期跟房貸都一人一半，產權也是一人一半，到底多傻的女生才會幫人出家用養房子？當然要堅持房貸家用對半出，至少也以比例分攤...」、「我們全部對半分，共同持有比率也是各半」。（編輯：王柏文）