NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

沙塵暴抵台少外出！北部空汙警示亮紅燈

記者黃仁杰／台北報導

2021-04-18 11:24:48

▲受大陸沙塵暴影響，北部今（30）日空氣品質不佳。圖為環保署大樓今日10時監測影像。（圖／翻攝自空氣品質監測網）
▲依10時監測結果，北部空品區及金門、澎湖為「紅色警示」等級。（圖／NOWnews資料照）
昨（17）日晚間起東北季風挾帶境外污染物影響台灣空氣品質，依最新監測資料，今（18）日3時出現細懸浮微粒，最高小時濃度於富貴角站為75微克/立方公尺、今日6時懸浮微粒最高小時濃度於萬里站278微克/立方公尺、今日8時臭氧8小時於萬里站最高達80ppb。依10時監測結果，中部、高屏、宜蘭、花東空品區為「普通」等級，竹苗、雲嘉南空品區及馬祖為「橘色提醒」等級，北部空品區及金門、澎湖為「紅色警示」等級。

我是廣告 請繼續往下閱讀
依監測資料及氣象局氣象資料顯示，18日環境風場為東北風，境外污染持續影響臺灣空氣品質，預計午後空氣污染物隨著東北季風由北往南傳輸影響到中南部地區，傍晚起中部以北地區空氣品質將逐漸好轉，位於下風處的雲嘉南及高屏地區空氣品質多以橘色提醒等級為主，西半部須留意午後光化作用影響致臭氧濃度上升。

花東空品區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖為「橘色提醒」等級，局部區域短時間可能達紅色警示等級；北部空品區及金門、澎湖地區為「紅色警示」等級。

未來一周，18至20日受東北季風影響，迎風面北部地區擴散條件良好，下風處南部地區較易累積污染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。21至23日東北風稍減弱，竹苗以南擴散條件稍轉差，有利污染物累積，午後須留意光化作用致臭氧濃度上升。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

林佳龍辭呈20日生效！你覺得誰最有可能會接任下一任交通部長？

林佳龍辭呈20日生效！你覺得誰最有可能會接任下一任交通部長？

繼續作答
你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

繼續作答
我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

繼續作答

PK擂台

福島擬核廢水放流大海，恐將衝擊台灣漁業！你覺得政府是否有替台灣發聲？

滿意
不滿意
34.97%65.03%
2021-04-15-2021-04-21

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
17.37%82.63%
2021-04-12-2021-04-18
即時
推薦閱讀