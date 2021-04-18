沙塵暴抵台少外出！北部空汙警示亮紅燈
記者黃仁杰／台北報導
2021-04-18 11:24:48
昨（17）日晚間起東北季風挾帶境外污染物影響台灣空氣品質，依最新監測資料，今（18）日3時出現細懸浮微粒，最高小時濃度於富貴角站為75微克/立方公尺、今日6時懸浮微粒最高小時濃度於萬里站278微克/立方公尺、今日8時臭氧8小時於萬里站最高達80ppb。依10時監測結果，中部、高屏、宜蘭、花東空品區為「普通」等級，竹苗、雲嘉南空品區及馬祖為「橘色提醒」等級，北部空品區及金門、澎湖為「紅色警示」等級。
依監測資料及氣象局氣象資料顯示，18日環境風場為東北風，境外污染持續影響臺灣空氣品質，預計午後空氣污染物隨著東北季風由北往南傳輸影響到中南部地區，傍晚起中部以北地區空氣品質將逐漸好轉，位於下風處的雲嘉南及高屏地區空氣品質多以橘色提醒等級為主，西半部須留意午後光化作用影響致臭氧濃度上升。
花東空品區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖為「橘色提醒」等級，局部區域短時間可能達紅色警示等級；北部空品區及金門、澎湖地區為「紅色警示」等級。
未來一周，18至20日受東北季風影響，迎風面北部地區擴散條件良好，下風處南部地區較易累積污染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。21至23日東北風稍減弱，竹苗以南擴散條件稍轉差，有利污染物累積，午後須留意光化作用致臭氧濃度上升。