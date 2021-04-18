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影／英國菲立普親王舉行葬禮　30名親友送行、全英默哀

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-04-18 11:34:11｜2021-04-18 12:56:31

英國
▲英國菲立普親王的葬禮在當地時間17日上午11時舉行，出於防疫考量出席的只有30位王室成員。（圖／美聯社／達志影像）
英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）的丈夫菲立普親王（Prince Philip）於2021年4月9日以99歲的高齡辭世，英國當地時間17日舉行葬禮。為防範新冠肺炎（COVID-19）疫情，原規劃800人參與的葬禮縮減成30人出席，包括女王、女王與親王的長子查爾斯王子、長公主安妮、次子安德魯王子，孫子威廉、哈利等王室成員。

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英國媒體報導，白金漢宮表示葬禮展現出親王的從軍背景及其個人生活的特色，包括承載靈柩的英國休旅車「荒原路華」（LAND ROVER）軍綠色的車身以及改裝皆由親王親自參與設計。

葬禮在當地時間上午11時開始，靈柩從溫莎城堡內的王室私人教堂運至附近的聖喬治教堂，儀式由英國國教溫莎教長與坎特伯里大主教主持。葬禮上，伊莉莎白女王一人獨坐，低頭為丈夫祈禱；查爾斯王子與卡蜜拉坐在女王的對面，女王的次子安德魯王子坐在女王左手邊、距離2個座位外；威廉王子、凱特與哈利王子坐在附近，梅根因為懷孕不克出席。下午3時在皇家禮砲隊鳴砲後，全英國默哀1分鐘，同時，在親王葬禮當日，首相強生在契克斯（Chequers）的鄉間別墅外身著黑衣為親王默哀。

除了葬禮儀式，去年宣布脫離王室的哈利王子也久違再次回到英國，這次哈利與妻子梅根接受歐普拉專訪在3月播出後，第一次與王室接觸。專訪令英國王室家族感到非常遺憾，哈利與哥哥威廉與兄嫂凱特的關係據說降至冰點。護送靈柩時，哈利與威廉兩中間隔著表哥沒有併肩而行，但在葬禮後媒體拍到哈利與威廉、凱特交談，並一同步出教堂。

 

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