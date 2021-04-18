影／英國菲立普親王舉行葬禮　30名親友送行、全英默哀

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葬禮在當地時間上午11時開始，靈柩從溫莎城堡內的王室私人教堂運至附近的聖喬治教堂，儀式由英國國教溫莎教長與坎特伯里大主教主持。葬禮上，伊莉莎白女王一人獨坐，低頭為丈夫祈禱；查爾斯王子與卡蜜拉坐在女王的對面，女王的次子安德魯王子坐在女王左手邊、距離2個座位外；威廉王子、凱特與哈利王子坐在附近，梅根因為懷孕不克出席。下午3時在皇家禮砲隊鳴砲後，全英國默哀1分鐘，同時，在親王葬禮當日，首相強生在契克斯（Chequers）的鄉間別墅外身著黑衣為親王默哀。
除了葬禮儀式，去年宣布脫離王室的哈利王子也久違再次回到英國，這次哈利與妻子梅根接受歐普拉專訪在3月播出後，第一次與王室接觸。專訪令英國王室家族感到非常遺憾，哈利與哥哥威廉與兄嫂凱特的關係據說降至冰點。護送靈柩時，哈利與威廉兩中間隔著表哥沒有併肩而行，但在葬禮後媒體拍到哈利與威廉、凱特交談，並一同步出教堂。
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