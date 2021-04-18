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水情嚴峻　陳其邁：把水留給最重要的民生供水

記者郭凱杰／高雄報導

2021-04-18 14:58:49

▲面對水情嚴峻，高雄市長陳其邁今天上午前往高屏溪攔河堰管理中心視察抗旱工作情形。（圖／高市府提供）
▲面對水情嚴峻，高雄市長陳其邁今天上午前往高屏溪攔河堰管理中心視察抗旱工作情形。（圖／高市府提供）
面對嚴峻水情，高雄市長陳其邁今(18)日前往高屏溪攔河堰管理中心視察時表示，水情確實是非常嚴峻，但他認為，不管是伏流水、地下水都非常豐沛，市府現在加緊腳步，至少希望在5月底前是穩定供水，希望在六月中甚至六月底時還能夠維持橙燈。不過，陳其邁也強調，在水源不足的情況之下，要把水留給最重要的民生供水。

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▲面對嚴峻水情，市長陳其邁表示，在水源不足的情況下，要把水留給最重要的民生供水。（圖／高市府提供）
▲面對嚴峻水情，市長陳其邁表示，在水源不足的情況下，要把水留給最重要的民生供水。（圖／高市府提供）
高雄水情在4月1日起進入橙色減量供水燈號，高市府17日起擴大節水措施，公私立游泳池與洗車業（含加油站附設洗車場及自助洗車場）停止供水。陳其邁今天上午到高屏堰勘查深水井開鑿作業，水利署長賴建信、八軍團指揮官傅正誠等人到場，陳其邁做出上述表示。

陳其邁表示，行政院所推出抗旱2.0計畫，高市是整個南部地區供水的重要樞紐，且市府自己也有水井鑿井計畫，差不多是30口水井。除此之外，多調水的部分因為南化水庫是一個重要命脈，我們希望在南化水庫水源資源，或是九曲堂水源資源，所以我們不管是澄清湖，跟高雄市用水穩定，將會起莫大作用。

針對有洗車業者反映，希望用減壓方式因應，陳其邁說，停水、減壓等各種措施都是不得已的，水情很嚴峻，供水部分有向中央應變中心建議，中央能作一致性的做法，希望民眾能共體時艱，共度難關。在水源不足的情況下，要把水留給最重要的民生供水，向市民朋友說抱歉。

陳其邁也認為，確保穩定的供水是最重要的，他已要求主計處，全力配合抗旱應變措施，包含緊急採購，在抽水機、鑿水井等設備，全力支援。至於災損金的部分，他也與主計處、水利局討論過，預算支應會在最快時間，晚上上班都要批公文。在緊急採購的部分，錢先支付再說，希望說能夠最快速的時間，能夠採購這些設備機器，還有整個鑿井人員，因為全台灣現在大家都在搶，所以高雄這個部分，市府絕對百分之百支持水利局。

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