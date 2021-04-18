水情嚴峻 陳其邁：把水留給最重要的民生供水
記者郭凱杰／高雄報導
2021-04-18 14:58:49
面對嚴峻水情，高雄市長陳其邁今(18)日前往高屏溪攔河堰管理中心視察時表示，水情確實是非常嚴峻，但他認為，不管是伏流水、地下水都非常豐沛，市府現在加緊腳步，至少希望在5月底前是穩定供水，希望在六月中甚至六月底時還能夠維持橙燈。不過，陳其邁也強調，在水源不足的情況之下，要把水留給最重要的民生供水。
高雄水情在4月1日起進入橙色減量供水燈號，高市府17日起擴大節水措施，公私立游泳池與洗車業（含加油站附設洗車場及自助洗車場）停止供水。陳其邁今天上午到高屏堰勘查深水井開鑿作業，水利署長賴建信、八軍團指揮官傅正誠等人到場，陳其邁做出上述表示。
陳其邁表示，行政院所推出抗旱2.0計畫，高市是整個南部地區供水的重要樞紐，且市府自己也有水井鑿井計畫，差不多是30口水井。除此之外，多調水的部分因為南化水庫是一個重要命脈，我們希望在南化水庫水源資源，或是九曲堂水源資源，所以我們不管是澄清湖，跟高雄市用水穩定，將會起莫大作用。
針對有洗車業者反映，希望用減壓方式因應，陳其邁說，停水、減壓等各種措施都是不得已的，水情很嚴峻，供水部分有向中央應變中心建議，中央能作一致性的做法，希望民眾能共體時艱，共度難關。在水源不足的情況下，要把水留給最重要的民生供水，向市民朋友說抱歉。
陳其邁也認為，確保穩定的供水是最重要的，他已要求主計處，全力配合抗旱應變措施，包含緊急採購，在抽水機、鑿水井等設備，全力支援。至於災損金的部分，他也與主計處、水利局討論過，預算支應會在最快時間，晚上上班都要批公文。在緊急採購的部分，錢先支付再說，希望說能夠最快速的時間，能夠採購這些設備機器，還有整個鑿井人員，因為全台灣現在大家都在搶，所以高雄這個部分，市府絕對百分之百支持水利局。