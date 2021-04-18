舒立基有望止渴？氣象專家曝兩關鍵時機
記者黃仁杰／台北報導
2021-04-18 12:32:12
台灣遭逢大旱，而強颱舒力基目前看來不台灣無直接影響，是否有望為台灣解渴？天氣風險公司氣象預報員吳聖宇指出，舒力基將在21日之後較靠進台灣，可能為東部帶來雨勢，而23日如果能帶來華南雲雨，將會是4月降雨的最好時機。
吳聖宇說，預期周三（21）之後舒力基的位置會相對比較靠近台灣，外圍環流有機會為台灣東半部帶來地形降雨，西半部不受影響，如果颱風轉的位置東邊一些，影響就會比較小。再來就是周五到周日之間，西風槽往南擺動，一方面帶走颱風，另一方面也可能把大陸華南的雲雨帶往台灣帶過來，能否造成比較多的降雨值得注意，有可能是4月以來最好的一次降雨機會，再錯過的話，大概就真的要等到5月了。
舒力基颱風在昨晚到今天清晨這段時間達到強度巔峰，不過很快的，由多頻微波掃描雲圖可看到舒力基已經演變出雙眼牆結構，強度達到顛峰，目前看起來越往北邊移動，環境對它的發展比較不有利，強度應該會有逐漸緩慢減弱的趨勢。
路徑方面，吳聖宇指出，昨天北轉的位置跟角度在預報上還在東西擺動，但目前北邊的西風槽已經掠過它的正北方，雖然沒有直接勾引到舒力基，但仍然讓高壓脊勢力有減弱趨勢，配合颱風本身強度發展，也在改變週邊的高壓勢力分布，整體來看已經差不多要來到準備轉彎的關鍵區，未來24至48小時將逐漸從西北西轉西北再轉北移動，在呂宋島以東向北發展，速度也將因為進入高壓鞍型場內而放慢下來，接著可能要等到22至23日，等待下一個西風槽往南擺動，才有機會勾到颱風，讓它轉向東北加速遠離，因此看起來舒力基可能要在菲律賓以東緩慢移動至少3至4天的時間。