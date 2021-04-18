沖天炮嚇猴卻引發山林大火 旗山男公共危險送辦
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-04-18 12:40:16
前陣子為清明掃墓重點時節，在旗美地區陸續發生大大小小的山林火警，警消為了救火疲於奔命，沒想到3月31日下午1點多，高雄市旗山區東平里闖入數隻台灣獼猴，當地一位居民不堪其擾，燃放沖天炮驅猴，不料沖天炮射進山林裡引發火警，山林燃燒面積達0.2公頃，涉案的55歲洪姓男子到案後被依公共危險罪嫌函送法辦。
旗山又發生森林大火，高雄市消防局3月31日下午1點58分獲報東平里東山巷發生雜草火警，消防局隨即出動旗山分隊3車5人及林務局16人前往搶救，現場燃燒面積達0.2公頃，火勢直到下午3點58分才撲滅，轄區旗山警方獲報抵達現場主動展開調查。
旗山分局調閱火災現場附近的監視器畫面，畫面中發現45歲的洪姓男子在住家空地，疑似燃放沖天炮後產生大量煙霧，警方遂循線通知洪男到案說明，洪男表示，當天適逢家中供奉的觀世音菩薩生日，燃香放炮慶祝時，又看見附近山區的獼猴出沒，洪男疑似不滿獼猴長期騷擾，甚至會偷吃供奉神明的水果，便點燃沖天炮驅趕獼猴，沒想到卻引發火燒山，洪男到案後也表示，感到相當後悔。
旗山分局表示，南部地區自去年底至今仍無大量降雨，進入枯水期間，山林遍布乾燥枯枝與落葉，一旦失火將一發不可收拾，呼籲民眾切記不隨意丟菸蒂、不任意燒雜草、不放爆竹煙火，用火後應撲滅餘燼，減少不必要的風險；而洪姓男子則被依公共危險罪嫌函送法辦。