美日峰會關切台海藍稱過度解讀 郭國文批：熱愛潑台冷水
新頭殼newtalk
2021-04-18 16:42:13
美日兩國領袖峰會在16日舉行，會後發表聯合聲明，其中特別強調「台海穩定的重要性」，這是52年來首次在聯合聲明提到台灣。事後，國民黨發言人、國際事務部副主任何志勇17日表示，台灣太過度解讀美日共同聲明。對此，民進黨立委郭國文今（18）日批評「國民黨專才是熱愛潑台灣冷水。」
郭國文在臉書表示，面對中國威脅，台灣首當其衝。因此在美日2 2會談上，日本對台政策對比過往美日安保條約的周邊有事說法，有了更明確的定意：一旦台灣「有事」，美日將聯手防衛台灣。這對過往對台政策ㄧ向保守的日本而言，是國防、外交政策上重大突破。
郭國文指出，在昨天受國際矚目的美日高峰會上，更是52年來美日首次共同發表挺台宣言。明確強化台灣在國際間的角色，再次強調台灣在印太區域和平與穩定的重要性。更顯示美國正努力鞏固及擴大民主陣營，避免極權戰略影響力持續擴張，主導印太區域的政治與經濟發展。
郭國文開嗆「似乎國民黨專才是熱愛潑台灣冷水」，他說，自己樂見美日挺台宣言，深化民主同盟國團結聯合作，重新建構堅實有效的區域安全防線，共同立抗中國擴張野心。他也#hashtag「總是與國際抗中背道而馳的國民黨」來酸藍營。
新聞來源為Newtalk 新頭殼