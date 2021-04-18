高雄市警方拚了 6天查獲8槍
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-04-18 13:47:40
高雄市近期槍案頻傳，還遭到議員嘲諷「月月有槍聲」，更被戲稱是「慶記之都」、「高譚市」，高雄市警局為淨化高雄市治安環境，警察局全面肅槍與打擊暴力滋事分子，自4月13日起執行「同步肅槍及掃蕩組織犯罪專案行動」，截至今（18）日上午就查獲8槍、掃蕩組織犯罪3起，市警局強調，會持續「一波一波的掃、一個一個的抓」。
高雄市刑警大隊副大隊長蔡信助表示，警局自4月13日起執行「同步肅槍及掃蕩組織犯罪專案行動」，除針對持槍滋事、暴力討債、地下錢莊（重利）等不法分子聚焦打擊，「從嚴、從密、從速」蒐證偵辦，對不法分子首謀、教唆及相關共犯一網打盡，並對渠等藏匿、隱身及依附之營業場所、活動據點進行掃蕩。
專案期間截至今日上午，共計查獲槍砲案件4件7人及8把非制式槍枝、1把模擬槍，掃蕩組織犯罪3件26人，當中仁武分局查獲非制式槍枝4枝；新興分局查獲改造槍械工廠1處、非制式槍枝1支；苓雅分局查獲非制式槍枝1支；刑大偵四隊查獲模擬槍1支；刑警大隊偵八隊查獲非制式槍枝1支；新興分局掃蕩組織犯罪1件6人；仁武分局掃蕩組織犯罪1件12人；鼓山分局掃蕩組織犯罪1件8人。
高雄市警局重申，對於任何不法行為我們絕對有信心也有能力，秉持專業、效率，除在最短時間將所有涉案嫌犯查緝到案外，亦展現警方打擊不法的決心；掃黑、肅槍、緝毒、打詐等專案掃蕩會持續「一波一波的掃、一個一個的抓」，從相關涉案參與者到幕後操控人員，均會查緝到案一個也不放過。