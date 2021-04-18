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唐綺陽曝「火星入巨蟹最後衝刺」　提醒老房子用火安全

記者李薇/綜合報導

2021-04-18 15:30:21

▲星座專家唐綺陽在臉書分享每週星座運勢，特別提醒交通問題要持續注意。（圖／唐綺陽臉書）
▲星座專家唐綺陽在臉書分享每週星座運勢，特別提醒交通問題要持續注意。（圖／唐綺陽臉書）

星座專家唐綺陽今（18日）在臉書分享「唐綺陽4/19-4/25星座運勢週報」，特別提醒大家本週群星陸續進金牛，週日的現在與週一白天是水星、太陽牡羊的最後衝刺，人心最是浮躁，不宜作衝動決定，更不容忽視的是，「週五前火星最後衝刺」要對交通安全問題持續關注，也務必要小心用火安全，以免受傷。

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▲唐綺陽表示群星開始進入金牛。（
▲唐綺陽表示群星開始進入金牛，是水星和太陽在牡羊的最後衝刺。（ 圖／唐綺陽官方專屬頻道YouTube）
唐綺陽指出，19日傍晚水星進金牛，20日清晨太陽進金牛，太陽衝刺的狀況之下也會導致天氣多變，需持續關注氣象，做事時需放緩行動，多保重身體。此外，唐綺陽表示週五前更是火星最後衝刺，除了持續對交通安全問題關注外，也表示「巧舌讓人紅也能惹是非，八卦依然滿天飛舞」，且火星衝刺時需特別注意「火能量」，因此提醒民眾要注意用火安全。

▲唐綺陽表示火星在雙子的最後衝刺，需特別注意交通問題及注意用火。▲唐綺陽表示群星開始進入金牛。（
▲唐綺陽表示火星在雙子的最後衝刺，需特別注意交通問題及注意用火。（ 圖／唐綺陽官方專屬頻道YouTube）
唐綺陽表示，過去這一個月發生許多意外和紛爭，震撼社會大眾，不僅如此，各行各業新生代也紛紛冒出頭，舉例過去這週「全明星運動會」的戀愛新聞佔據版面，但卻忍不住想問他們是誰？因此提醒目前時代在翻篇，一旦覺醒、摸到方向後就會開始受到關注，更特別提醒年輕人好好乘勝追擊。

▲唐綺陽提醒火星進入巨蟹後要注意情緒紓解。（
▲唐綺陽提醒火星進入巨蟹後要注意情緒紓解。（ 圖／唐綺陽官方專屬頻道YouTube）
最後，唐綺陽也說明23日晚上，火星進入巨蟹，對巨蟹座而言火星的到來，正向方面是會使你們變得積極忙碌，有新狀況得動起來，善加把握的話能使保守的巨蟹一飛沖天，但火星同時帶來傷害性，容易衝動，尤其是對自己不滿，暴躁、陰鬱的情緒需要紓解，不僅如此，火星容易傷害「胃、胸、消化系統」，要特別注意作息，小心胃食道逆流、胃穿孔等問題上身，老房子和宮廟更要注意火能量。

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