唐綺陽曝「火星入巨蟹最後衝刺」　提醒老房子用火安全

星座專家唐綺陽今（18日）在臉書分享「唐綺陽4/19-4/25星座運勢週報」，特別提醒大家本週群星陸續進金牛，週日的現在與週一白天是水星、太陽牡羊的最後衝刺，人心最是浮躁，不宜作衝動決定，更不容忽視的是，「週五前火星最後衝刺」要對交通安全問題持續關注，也務必要小心用火安全，以免受傷。





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▲唐綺陽表示群星開始進入金牛，是水星和太陽在牡羊的最後衝刺。（ 圖／唐綺陽官方專屬頻道YouTube）

× ▲唐綺陽表示群星開始進入金牛，是水星和太陽在牡羊的最後衝刺。（ 圖／唐綺陽官方專屬頻道YouTube）

▲唐綺陽表示火星在雙子的最後衝刺，需特別注意交通問題及注意用火。（ 圖／唐綺陽官方專屬頻道YouTube）

× ▲唐綺陽表示火星在雙子的最後衝刺，需特別注意交通問題及注意用火。（ 圖／唐綺陽官方專屬頻道YouTube）

▲唐綺陽提醒火星進入巨蟹後要注意情緒紓解。（ 圖／唐綺陽官方專屬頻道YouTube）