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博鰲論壇將開幕　中國聚焦一帶一路全球治理

中央社

2021-04-18 17:17:17

一帶一路
▲博鰲亞洲論壇將於20日開幕，會議主題為「世界大變局」聚焦全球治理、一帶一路。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社台北18日電）預計20日開幕的博鰲亞洲論壇今天舉行首場記者會。這屆博鰲年會也是博鰲亞洲論壇成立20周年，會議主題為「世界大變局」，著重「全球治理」與「一帶一路」。

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綜合陸媒報導，博鰲亞洲論壇2021年年會以「世界大變局：共襄全球治理盛舉，合奏一帶一路強音」為主題，結合網上和實體會議2種方式舉行。

據報導，這屆年會共60多場活動，分為「解讀中國」、「把握世界變局」、「一帶一路合作」、「擁抱產業變革」、「與新技術共舞」和「共享發展」6大類，當中涵蓋電子貨幣、知識產權、「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）、人工智慧、人口老化、5G、碳中和、世界貿易組織（WTO）改革、疫苗和供應鏈等議題。

官方表示，論壇在18日啟動，20日正式開幕，21日下午正式閉幕。本屆年會註冊線下參與人數突破4000人。此外，共有49位政要、前政要，74位部長級的官員和前官員，幾十位國際組織領導人、負責人應邀參與線上或現場出席年會。

今天的首場新聞發布會上，還一併發布「可持續發展的亞洲與世界」和「亞洲經濟前景與一體化進程」兩份報告。

博鰲亞洲論壇3月30日上午在北京舉行2021年年會新聞發布會時，論壇秘書長李保東在會中透漏會有中國領導人出席，雖然他並未說明是哪一位領導人出席，但有分析認為，按往年慣例，今年年會中國國家主席習近平出席的可能性較大。

李保東說，中國政府高度重視博鰲發展，除在線上出席年會外，中國領導人也將赴現場出席開幕式以及一系列重要活動，包括與理事成員會見、與企業代表互動，以及「中美有關對話活動」等。（編輯：翟思嘉/吳柏緯）1100418

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