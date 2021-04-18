中市交通服務再升級　4／25中捷運持敬老卡半價

台中市政府交通局為台中長者及身心障礙者，持敬老愛心卡除可補助搭乘市區公車、公路客運、國道客運、計程車外，4月25日起再加碼補助搭乘台中捷運。交通局長葉昭甫表示，台中長者及身心障礙者持敬老愛心卡搭乘台中捷運享半價優惠，並可直接使用敬老卡點數支付車資，點數不足時再自費加值支付，屆時歡迎多加利用。

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葉昭甫表示，針對設籍台中市年滿65歲(原住民55歲)或領有身心障礙證明的市民，提供敬老愛心卡補助，持卡人每月有1,000點(原住民1,500點)額度，可利用點數搭乘多元大眾運輸工具，讓長者、身心障礙朋友外出更便利。

葉昭甫指出，今年元旦起實施敬老愛心卡搭乘計程車額度由每趟次補助50點，提高至每趟次補助85點；也配合雙十市民優惠限定政策，市區公車持敬老愛心卡免綁卡，優先享有搭乘10公里內不扣點、超過10公里最多扣10點的雙重優惠。在各種優惠加持下，今年統計截至2月，計程車搭乘補助人次創新高，補助人數達36萬9,636人次，較去年同期成長39%。

交通局表示，民眾以敬老愛心卡點數補助搭乘台中捷運須遵照捷運相關規則，進站卡片為負值時，系統將不自動補足補助點數，因此無法進站，請持卡人自費儲值至0元以上，即可自動補足點數繼續使用。另也呼籲持卡人，敬老愛心卡限本人使用，不得轉讓或轉借他人使用，若經捷運場站查獲非本人使用時，持卡人將被停權，並依「大眾捷運