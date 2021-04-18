丁怡銘回鍋破壞文官體制？政院解釋：藍綠都有、體系不同

不過，丁怡銘的回鍋仍遭受許多非議。李貴敏在接受媒體訪問時表示，她3月底向政院索取政院有給職、無給職顧問名單時，遭政院以「個人資料保護」為由拒絕提供，不過據可靠消息指出，丁怡銘其實早在今年3月就已經被聘任為行政院顧問，月薪約為12萬元；她依法向政院索取資料，但政院一直拖延，就顯示心中有鬼。有給職顧問職等同文官的最高階，相當部會的常務次長，一般來說應該是由資深文官擔任，但蘇內閣從黃致達到李懷仁再到丁怡銘，都是以顧問、機要或其他名目任用，明顯破壞文官體制，同時也阻絕公務員的晉升管道。
對此，羅秉成則回應，各政黨執政時，行政院一直以來都有以「機要」與「資深事務官」方式，分別進用和任用顧問，前者為隨首長進退之機要職的顧問，與公務人員系統不同。兩類人員相輔相成，分別協助行政院推動政務。行政院進用機要擔任顧問職，並無所謂阻絶公務員升遷晉升管道之情形。
羅秉成指出，行政機關進用機要人員，是根據考試院依照《公務人員任用法》第11條之1第2項所訂定的「各機關機要人員進用辦法」辦理。行政院於今年3月聘用丁怡銘先生擔任13職等顧問一職，和過去不同政黨執政時所進用之機要人員，都是根據上開辦法及程序辦理。至於「破壞文官制度、阻絕公務員的晉升管道」的說法，顯然是對國內現行法律規範有所誤解。