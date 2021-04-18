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12星座「易怒王」出爐　唐綺陽認證：眉角超多

記者羅凌筠/綜合報導

2021-04-18 15:59:33｜2021-04-18 16:11:06

▲金牛眉角超多容易暴怒。（圖／翻攝唐綺陽YouTube）
▲金牛眉角超多容易暴怒。（圖／翻攝唐綺陽YouTube）
雖然有病，但沒關係！星座專家唐綺陽在占星頻道公開12星座正常外表下，隱藏的真實毛病，意想不到的是，給人佛系印象的金牛，其實是12星座當中的「易怒王」，唐綺陽透露金牛眉角超多，「一被觸怒就生氣了，被發現生氣又想假裝沒有」。

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牡羊患有面子病，一句「其實你過得很不好吧」可是會讓他們勃然大怒，牡羊習慣包裝自己過得好，更討厭別人揭開他們的保護色，「誰准你把實話講出來，不要拆穿我！」雙子患有主角病，害怕焦點不在他們身上，一旦被冷落，「彷彿是在告訴他『你不夠優秀』」，為此他們可以做出很多有失風度的事，例如說話大聲、做不合群的事，就是為了博取他人注意。

▲獅子討好別人累死自己。（圖／翻攝唐綺陽YouTube）
▲獅子討好別人累死自己。（圖／翻攝唐綺陽YouTube）
巨蟹患有人設病，他們想當好人，超怕人設崩壞，所以開口求巨蟹幫忙，即使他們內心千百個不願意，還是會答應，「搞得自己很委屈很累，最後就大崩潰」。獅子患有肯定病，一旦被稱讚，就會開始做牛做馬，甚至為了保住這個稱讚，「更加委曲求全，去符合大家需求」，追根究柢，獅子就是「怕大家不喜歡他」。

處女患有隨便病，「其實處女有多驕傲，內心就有多自卑」，處女的祕密是對自己沒有那麼滿意，但是又追求完美，有時他們喜歡檢討別人，是因為怕別人檢討自己，其實處女要懂得適時「放過自己」。天秤患有假合群病，天秤不喜歡成為害群體無法往前的人，也不喜歡被拿出來討論，比方說大家在團購，即使貴得要死，只要對天秤說「就差你一個」，為了合群，天秤可以違心買下去，但其實比起合群，他們更想做自己。

▲射手牢記過去的美好，時刻關注前任。（圖／翻攝唐綺陽YouTube）
▲射手牢記過去的美好，時刻關注前任。（圖／翻攝唐綺陽YouTube）
天蠍患有孬種病，感性的天蠍座很有種、很敢講，罵別人罵得最兇，但其實最怕別人討厭他們，內心脆弱、容易受傷的天蠍口是心非，口頭上叫你「滾」，心裡的潛台詞卻是「別走」。射手患有念舊病，時時刻刻關注前任，動不動就回憶過去，而他們關注前任不是見不得對方好，而是真心關心對方，與玩世不恭的外表相反，「射手很重情義，容易心軟」。

魔羯患有自卑病，他們做事情喜歡表現出自信的一面，其實害怕被發現自己裝鎮定，給魔羯最好的忠告是「面對自己不行，真的不會死」。水瓶患有獨特病，為了跟別人不一樣，他們會做出特立獨行甚至匪夷所思的事，因為水瓶「內心深處覺得我最特別、我最聰明」。

▲雙魚在「熟人」面前容易展現自私一面。（圖／翻攝唐綺陽YouTube）
▲雙魚在「熟人」面前容易展現自私一面。（圖／翻攝唐綺陽YouTube）
雙魚患有自私病，他們做的任何決定都對自己有利，有時朋友約出遊，他們當下合群答應說好，回家想想那些景點跟行程根本不想去，或感覺不對不想出門，就會忽然放鳥對方，不過前提是「你是他的熟人」，雙魚不怕得罪你。

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