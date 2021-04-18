31家自費疫苗接種明起開放預約　這15家已公開收取費用

莊人祥說，截至今日1點以前，已經有看到15家醫院有在其網頁上更新自費新冠疫苗接種的相關資訊，有需求者可以到上面查一下收取的費用，疾管署官網上也能夠看見即時更新與預約網址連結。而已公告的15家專責醫院分別為馬偕醫院、三軍總醫院內湖院區、台北慈濟醫院、羅東聖母醫院、台大醫院新竹分院、童綜合梧棲院區、部立南投醫院、聖馬爾定醫院、嘉義長庚醫院、成大醫院、屏東基督教醫院、部立花蓮醫院、部立金門醫院、連江縣立醫院、三軍總醫院澎湖分院。
至於會不會增加可接種專責醫院的數量，莊人祥則稱將視施打情形狀況來決議是否有要放寬，擴大接種的順位部分，也會持續觀察後續幾天的施打再來討論，且基本上開放時間都不會在假日期間。
有關其他廠牌疫苗部分，莊人祥表示預計5月莫德納疫苗可能會進口台灣，但他仍建議若有需求者或將來有可能會接觸高風險工作的民眾，還是應該先接種現有的疫苗。
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