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31家自費疫苗接種明起開放預約　這15家已公開收取費用

記者林莞茜／綜合報導

2021-04-18 16:02:57

▲針對傳出1人自台灣入境越南確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明心。（圖／記者顏真真攝）
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（18）日召開臨時記者會，針對疫苗相關問題進行說明。（圖／記者顏真真攝）
中央流行疫情指揮中心將在21日開放商務人士或出國工作、留學等需求者自費接種新冠疫苗，明日起開始預約，指揮中心發言人莊人祥今（18）日表示，31家設有旅遊醫學門診的專責醫院，在今天1點以前已有15家在其網站上更新收取費用的資訊，基本上接種價格都不會包括疫苗費用，上限一樣都有限制。

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莊人祥指出，目前自費的31家設有旅遊醫學門診的新冠疫苗接種專責醫院，都是同時有合約接種的院所，接種價格都不含疫苗費用，不過民眾需要自付醫院收取的掛號費、審查費及注射費等，地區醫院是500元、區域醫院是550元，醫學中心是600元，這些都是上限，若民眾在預約時或打了之後發現被收到的錢有超過，都可以提出來反應。

莊人祥說，截至今日1點以前，已經有看到15家醫院有在其網頁上更新自費新冠疫苗接種的相關資訊，有需求者可以到上面查一下收取的費用，疾管署官網上也能夠看見即時更新與預約網址連結。而已公告的15家專責醫院分別為馬偕醫院、三軍總醫院內湖院區、台北慈濟醫院、羅東聖母醫院、台大醫院新竹分院、童綜合梧棲院區、部立南投醫院、聖馬爾定醫院、嘉義長庚醫院、成大醫院、屏東基督教醫院、部立花蓮醫院、部立金門醫院、連江縣立醫院、三軍總醫院澎湖分院。

至於會不會增加可接種專責醫院的數量，莊人祥則稱將視施打情形狀況來決議是否有要放寬，擴大接種的順位部分，也會持續觀察後續幾天的施打再來討論，且基本上開放時間都不會在假日期間。

有關其他廠牌疫苗部分，莊人祥表示預計5月莫德納疫苗可能會進口台灣，但他仍建議若有需求者或將來有可能會接觸高風險工作的民眾，還是應該先接種現有的疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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