5星座越老越有桃花！唐綺陽曝她「當小三也當得很專業」

曾經也覺得自己沒有桃花嗎？星座專家唐綺陽分享「越老越有桃花」的星座，並列出以下5個星座，透露為何年紀越大才越有桃花的原因。





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雙子座：





雙子座年輕時絕對是造型界的「神農氏」，不管什麼服裝、髮型都敢嘗試，不過雙子女是12星座中最不把歲數放在眼裡的，因為她們認為自己是小女孩，不管幾歲永遠保持初心，絕對不可能從她們身上聽見「我老了」，反而年紀越大個性越沉穩，越懂自己到底適合什麼星座。











處女座：





處女座的女生不只越老桃花越旺，而是從年輕開始一直都很旺，重點在於她們非常自律，能夠很好的保持自己，尤其是律己的部分非常嚴格，但處女座的外表也絕對是女神級，完全不會老，加上處女座很願意犧牲奉獻、非常能忍，以至於就算當小三也當得很專業，不僅如此，她們老了後個性變得得體，上得了廚房下得了廳堂。











天秤座：





年輕時的天秤座表面上是個大家閨秀，實際上內心是個十足的女漢子，加上工作狂、有潔癖、很彆扭，常常把桃花嚇跑，但上了年紀後的她們個性變得柔和，不過天秤座非常懶，導致懶得保養、懶得打扮，所以越老越有桃花的前提是還留在職場上的天秤女，或是開始有危機意識後懂得裝扮的天秤。











雙魚座：





雙魚座心裡一定要有個人設，如果她們想演少女，眼神裡真的會飄出無辜的氣質，跟年紀多大完全沒有關係，加上雙魚座喜歡運動練瑜伽，體態到年紀大了也維持的相當不錯，不僅如此，有許多雙魚女有身分地位後，不排斥「姊弟戀」，年紀大的雙魚也收起自己年輕時的不切實際，開始幫自己找合適的伴侶。











摩羯座：





摩羯座是個「老著等」，越老越年輕的星座，畢竟摩羯座的關鍵字是經典，而經典就是用時間換來的。內斂的摩羯女在年輕的時候，是個在群體裡很沒存在感的人，但她的內在其實是很溫暖的，所以當年歲漸長後就如同水果熟了，飄散出香味，加上越老越有身分地位，事業所帶來的氣場也讓她更有魅力。





▲唐綺陽分享處女座從年輕開始桃花就很旺。（ 圖／唐綺陽官方專屬頻道YouTube）