影／打零工婦人丟機車 警找回她抱警痛哭
記者李春台/桃園報導
2021-04-18 16:35:02
桃園市蘆竹一名以打零工維生的60歲潘姓婦人，昨（17）日早上因為一時疏忽，忘了將鑰匙取下，機車因此遭竊。蘆竹分局員警接獲報案後，立即進行調查，並且在3個小時之內，很快的就逮獲了竊嫌，而且還尋回了機車。原本心情沉重絕望的婦人看見了自己遭竊賴以維生的交通工具，竟然完好的出現在自己眼前時，頓時喜極而泣抱著員警痛哭。
潘姓婦人昨下上午7時多，將車停放在蘆竹區五福路上某工地前，因為忙著工作勞務，而疏忽忘了將鑰匙取下。沒想到一名少年徒步經過發現，一時玩心大起，於是直接轉動電門，發動引擎，騎乘揚長而去。婦人在下午17時下班後，發現自己賴以維生的交通工具竟然失竊，當下驚恐萬分，於是在18時左右向警方報案。蘆竹分局南崁派出所員警接獲報案後，也知道婦人急難，積極快速調閱監視器，並且派員至現場查訪，而後於19時許，終於發現竊嫌行蹤，並於21時，在蘆竹區南崁後街上將竊嫌當場人贓俱獲。
家境不好只靠打零工為業的潘姓婦人，原本以為賴以維生的交通工具就此難以尋回，沒想到警方竟在短短3小時就逮捕了竊嫌還將機車尋回，原本沉重絕望的心情頓時雲破天開，喜極而泣不自禁的抱著幫助她的員警大哭起來！
蘆竹分局呼籲，停車時請選擇照明充足之處，並應加裝防盜鎖具，且鑰匙務必注意取下，以免遭到宵小覬覦。