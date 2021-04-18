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《全明星》吳心緹「射箭英姿」太仙！網讚：跟子瑜一樣美

記者羅凌筠/綜合報導

2021-04-18 17:00:09｜2021-04-18 17:16:43

▲吳心緹射箭英姿媲美子瑜（右）。（圖／翻攝吳心緹臉書、MBC YouTube）
▲吳心緹射箭英姿媲美子瑜（右）。（圖／翻攝吳心緹臉書、MBC YouTube）
吳心緹外型柔弱、嬌小可愛，在《全明星運動會》卻展現「女漢子」充滿爆發力的一面，最新一集吳心緹在射箭項目表現亮眼，以3隻箭29分的紀錄，追平第一季琦琦、凱莉的佳績，射箭英姿迷倒一片網友，被讚「原來是精靈下凡」、「跟子瑜不相上下的美」。

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▲吳心緹射箭宛如精靈下凡。（圖／翻攝吳心緹臉書）
▲▼吳心緹射箭宛如精靈下凡。（圖／翻攝吳心緹臉書）
▲吳心緹射箭宛如精靈下凡。（圖／翻攝吳心緹臉書）
吳心緹是紅隊第一個上場，以29分成績給予藍隊極大的壓力，優異的表現讓何守正認證「超帥的」，將她提名為MVP候選人之一，吳心緹也將自己射箭的照片放上臉書，她眨起一隻眼睛，手臂筆直拉著箭弓，英姿颯爽的模樣超圈粉，更有網友留言「精靈射手」、「這張有帥到」，還有網友想起一樣擅長射箭的子瑜，留言「跟子瑜之前的射箭美照一樣空靈」、「跟子瑜一樣美」。

▲吳心緹以射箭、空氣槍亮眼表現提名MVP。（圖／翻攝吳心緹臉書）
▲▼吳心緹以射箭、空氣槍亮眼表現提名MVP。（圖／翻攝《全明星運動會》YouTube）
▲吳心緹以射箭、空氣槍亮眼表現提名MVP。（圖／翻攝吳心緹臉書）
吳心緹也寫下與紅隊一起努力的心情：「喜歡大家一起為了共同目標努力的感覺，這是這輩子得來不易，珍貴的幸福日子，韌性の阿緹。」對比因為劈腿退賽的何孟遠、采子，令人不勝唏噓。

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