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港市合作平台會議　史哲：高雄所開創的會議模式

記者郭凱杰／高雄報導

2021-04-18 17:23:55

▲高雄市副市長史哲今天在臉書PO文指港市合作平台會議模式是高雄所開創的會議模式，而後基隆等縣市也開始與港務公司建立起這樣的平台。（圖／截至史哲臉書）
▲高雄市副市長史哲今天在臉書PO文指港市合作平台會議模式是高雄所開創的會議模式，而後基隆等縣市也開始與港務公司建立起這樣的平台。（圖／截至史哲臉書）
「港市平台是港市合作關鍵樞紐，過去有棧二庫、大港橋、擋浪堤等招商與建設成果。現在要急起直追！」高雄市副市長史哲今(18)日在臉書PO文感謝港務公司為了促進港市合作發展，與市府自104年起以召開港市合作平台會議之方式，協調並解決港市發展相關議題。同時這也是高雄所開創的會議模式，而後基隆等縣市也開始與港務公司建立起這樣的平台。

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▲史哲認為高流礁群與愛河灣遊艇碼頭開發，與三號船渠開發，一直是港市平台重點。（圖／截至史哲臉書）
▲史哲認為高流礁群與愛河灣遊艇碼頭開發，與三號船渠開發，一直是港市平台重點。（圖／截至史哲臉書）
上週，史哲與港務公司總經理陳紹良共同主持了第16次的港市合作平台會議，這中間雖有暫時停下會議，但會議中所決議的事項，感謝港務公司、土開公司的努力下，沒有停下共同建設與開發港區的腳步。

史哲指出，港市平台合作會議陸續推動包括合組土地開發公司之成立、棧二庫再利用與周邊交通改善、舊港區硬體建設(遊艇碼頭、大港橋等)及招商、港區空污防治與監測、高港候工室整建、招商；七號碼頭棧7-1庫整建、招商(HOLO PARK 映像鹽埕已於110年2月營運)等等，這幾年來也累積了不少的成果與績效。

史哲也強調，接下來的一年內國慶煙火、臺灣燈會、臺灣設計展，更將帶動蓬萊商港區的整體招商動能。感謝港務公司的倉庫活化以及環境整備工程期程，都將與三大重點節慶與展覽活動相互搭配。愛河灣以及三號船渠遊艇碼頭，也都在相關的期程中，外界一直誤以為三號船渠有橋沒有船，其實是不了解整個發展的脈絡過程。

史哲表示，大港橋銜接駁二藝術特區與蓬萊商港區，既可以串連人流，又不為阻擋三號船渠的船流。而大港橋如他在規劃時所預期，也是重要人流動線的建設。史哲說，船就要進來了那就是水域陸域聯合開發！「船、人、錢」這是三位一體的，人歸人、船歸船，那是上一個世紀的思維了。

史哲認為，高流礁群與愛河灣遊艇碼頭開發，與三號船渠開發，一直是港市平台重點。不過，這塊陸域海域，是高雄港與高雄市的珍珠寶地，招商必然謹慎，請大家再稍稍等候一下。

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