《聽見歌再唱》500粉絲齊跳「拍手歌」 S.H.E合體電影院
記者李薇/綜合報導
2021-04-18 22:00:00
國片《聽見歌 再唱》，改編自「台灣原聲童聲合唱團」指揮馬彼得校長年輕時真實經歷為靈感所拍攝，講述將一群缺乏自信、五音不全的孩子帶上世界舞台。電影於16日在全台正式上映，女主角陳嘉樺（Ella）與劇組人員賣力宣傳，更力邀田馥甄（Hebe）和任家萱（Selina）進電影院觀看，不僅如此，17日Ella現身西門町影院與500粉絲熱情互動，更在現場大跳《拍手歌》。
活動結束後Ella也在臉書上傳與500粉絲齊跳《拍手歌》的影片，大讚粉絲：「欸你們很強耶！一次OK」，不僅如此，當天西門町戲院活動結束後，Ella和馬志翔趕著跑其他場映後座談，被近百名粉絲們熱情包圍，大夥成了一個隊伍在西門町行走，默契喊著口號「聽見歌再唱」，為新片做足曝光。 《聽見歌 再唱》試映會和首映會後獲得眾多好評，16日電影正式上映後，後援會在社群主動發起包場活動，以每場300人為目標，成功在台北、台中與高雄集結3場，Ella已連續3年代言弘道老人基金會，這次粉絲除了用實際行動力挺偶像，更集資募款做公益，合力捐款給弘道老人基金會，Ella也在戲院特別表揚這群愛心滿滿的粉絲們。 此外，電影上映首日，Ella所屬經紀公司勁樺娛樂也特別包場，邀請所有工作人員、親友蒞臨觀看，除了Selina、Hebe外，圈內許多好友光良、王彩樺、王子邱勝翊、戴愛玲共11組藝人現身力挺，兒子勁寶也來首刷觀看媽媽主演的電影，身為屏東人的Ella，也在家鄉包場，給自己母校麟洛國中、國小的老師和學生們，希望透過電影帶給老師和學生們更正面的力量，也感謝母校的栽培。