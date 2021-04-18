《聽見歌再唱》500粉絲齊跳「拍手歌」　S.H.E合體電影院

國片《聽見歌 再唱》，改編自「台灣原聲童聲合唱團」指揮馬彼得校長年輕時真實經歷為靈感所拍攝，講述將一群缺乏自信、五音不全的孩子帶上世界舞台。電影於16日在全台正式上映，女主角陳嘉樺（Ella）與劇組人員賣力宣傳，更力邀田馥甄（Hebe）和任家萱（Selina）進電影院觀看，不僅如此，17日Ella現身西門町影院與500粉絲熱情互動，更在現場大跳《拍手歌》。





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▲《聽見歌 再唱》16日上映第一天公司特地包場，Hebe（左） 、Selina（右）現身電影院支持Ella（中）。（圖／Ella臉書）

× ▲《聽見歌 再唱》16日上映第一天公司特地包場，Hebe（左） 、Selina（右）現身電影院支持Ella（中）。（圖／Ella臉書）

▲Ella（中）、馬志翔（右）趕著跑其他場映後座談，在西門町戲院被近百粉絲熱情包圍。（圖／華納兄弟提供）

× ▲Ella（中）、馬志翔（右）趕著跑其他場映後座談，在西門町戲院被近百粉絲熱情包圍。（圖／華納兄弟提供）

▲Ella粉絲募款做公益，合力捐款給弘道老人基金會，Ella特地在戲院特別感謝粉絲。（圖／華納兄弟提供）

× ▲Ella粉絲募款做公益，合力捐款給弘道老人基金會，Ella特地在戲院特別感謝粉絲。（圖／華納兄弟提供）

▲Ella（中）在戲院與粉絲齊跳《拍手歌》。（圖／ Ella臉書）