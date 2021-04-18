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《聽見歌再唱》500粉絲齊跳「拍手歌」　S.H.E合體電影院

記者李薇/綜合報導

2021-04-18 22:00:00

▲Ella粉絲包場進電影院看她主演的《聽見歌 再唱》。（圖／華納兄弟提供）
▲Ella粉絲包場進電影院看她主演的《聽見歌 再唱》。（圖／華納兄弟提供）

國片《聽見歌 再唱》，改編自「台灣原聲童聲合唱團」指揮馬彼得校長年輕時真實經歷為靈感所拍攝，講述將一群缺乏自信、五音不全的孩子帶上世界舞台。電影於16日在全台正式上映，女主角陳嘉樺（Ella）與劇組人員賣力宣傳，更力邀田馥甄（Hebe）和任家萱（Selina）進電影院觀看，不僅如此，17日Ella現身西門町影院與500粉絲熱情互動，更在現場大跳《拍手歌》。

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▲《聽見歌
▲《聽見歌 再唱》16日上映第一天公司特地包場，Hebe（左） 、Selina（右）現身電影院支持Ella（中）。（圖／Ella臉書）
活動結束後Ella也在臉書上傳與500粉絲齊跳《拍手歌》的影片，大讚粉絲：「欸你們很強耶！一次OK」，不僅如此，當天西門町戲院活動結束後，Ella和馬志翔趕著跑其他場映後座談，被近百名粉絲們熱情包圍，大夥成了一個隊伍在西門町行走，默契喊著口號「聽見歌再唱」，為新片做足曝光。

▲Ella、馬志翔趕著跑其他場映後座談，在西門町戲院被近百粉絲熱情包圍。（圖／華納兄弟提供）
▲Ella（中）、馬志翔（右）趕著跑其他場映後座談，在西門町戲院被近百粉絲熱情包圍。（圖／華納兄弟提供）
《聽見歌 再唱》試映會和首映會後獲得眾多好評，16日電影正式上映後，後援會在社群主動發起包場活動，以每場300人為目標，成功在台北、台中與高雄集結3場，Ella已連續3年代言弘道老人基金會，這次粉絲除了用實際行動力挺偶像，更集資募款做公益，合力捐款給弘道老人基金會，Ella也在戲院特別表揚這群愛心滿滿的粉絲們。

▲Ella粉絲募款做公益，合力捐款給弘道老人基金會，Ella特地在戲院特別感謝粉絲。（圖／華納兄弟提供）
▲Ella粉絲募款做公益，合力捐款給弘道老人基金會，Ella特地在戲院特別感謝粉絲。（圖／華納兄弟提供）
此外，電影上映首日，Ella所屬經紀公司勁樺娛樂也特別包場，邀請所有工作人員、親友蒞臨觀看，除了Selina、Hebe外，圈內許多好友光良、王彩樺、王子邱勝翊、戴愛玲共11組藝人現身力挺，兒子勁寶也來首刷觀看媽媽主演的電影，身為屏東人的Ella，也在家鄉包場，給自己母校麟洛國中、國小的老師和學生們，希望透過電影帶給老師和學生們更正面的力量，也感謝母校的栽培。

▲Ella（中）在戲院與粉絲齊跳《拍手舞》。（圖／
▲Ella（中）在戲院與粉絲齊跳《拍手歌》。（圖／ Ella臉書）
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