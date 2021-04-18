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颱風環流影響海象惡劣　客輪故障海巡戒護返港

記者黃正忠／屏東報導

2021-04-18 18:06:59

颱風環流影響海象惡劣　客輪故障海巡戒護返港
▲屏東縣興海漁港外5.8浬處，乙艘客輪金星號搭載123人(旅客115人、船員8人)，因海象惡劣舵機故障無舵效，有航安疑慮情況危急，請求海巡署派船艇前往援處。（圖／記者黃正忠翻攝, 2021.04.18）
今（18）日8時28分接獲海巡署第八巡防區指揮部通報，屏東縣興海漁港外5.8浬處，乙艘客輪金星號搭載123人（旅客115人、船員8人）前往蘭嶼途中，因海象惡劣舵機故障無舵效，有航安疑慮情況危急，請求海巡署派船艇前往援處，經海巡署海上動員一艦二艇及岸上由南部分署第六岸巡隊人員，全程戒護下於10時20分順利返抵後壁湖港並安全泊靠碼頭人員均安。

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▲10時20分客輪金星號安全進港泊靠碼頭，現場由南部分署第六岸巡隊派員安檢協助旅客下船。（圖／記者黃正忠翻攝,
▲10時20分客輪金星號安全進港泊靠碼頭，現場由南部分署第六岸巡隊派員安檢協助旅客下船。（圖／記者黃正忠翻攝, 2021.04.18）
18、19日強颱「舒力基」因受太平洋高壓導引，發展至最強，外圍環流影響海象惡劣，海巡署於接獲通報後立即指派線上南投艦與PP3550艇前往馳援，恆春海巡隊並由隊長帶班增派PP3535艇。

召集勤餘人力出勤增援，海巡人員不畏鵝鑾鼻海域海象7-8陣風10級，浪高3-4米惡劣海象，於08時56分抵達鵝鑾鼻東南2浬與「金」船會合，並由南投艦、PP3535艇及3550艇全程在旁戒護航向後壁湖港。

10時許，因海象惡劣，金星號船船長表示，拖船無法抵達現場協助拖帶，將自行進港，請求巡防艇隨行戒護，由雙艇一前一後戒護進港，南投艦於深水區域戒護待命。

10時20分「金」船安全進港泊靠碼頭，現場由南部分署第六岸巡隊派員安檢協處，經PP3550艇馮建翰分隊長與船長確認8名船員及115名旅客均無受傷，船長表示，經檢查初判疑似舵機電磁閥開關故障，導致舵機失效無法作動，因當時海象驟變，浪高3-4米，受惡劣風浪流影響，無舵效不易控制航向，感謝海巡署第一時間迅速派艦艇戒護，協助安全返抵碼頭。

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