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PINK FUN重現《DD52》回憶殺！挑戰姊妹團舞蹈超性感

記者羅凌筠/台北報導

2021-04-18 17:56:45

▲PINK FUN舉辦粉絲見面會。（圖／記者林柏年攝）
▲PINK FUN舉辦粉絲見面會。（圖／記者林柏年攝）
初戀系女團PINK FUN今（18）日舉行首場售票見面會《FOREVER PINK FUN》，一開場心平、聖恩、朵莉、容容、珮含、Nicole、以芯、巧瑜重返《DD52》總決賽的那一天，演唱《粉紅炸彈》和《超能力》2首歌曲，與冰棒（粉絲暱稱）一同重溫出道感動，更驚喜表演姊妹團G.O.F和HUR的《Fairy Temple》與《Pain Killer》，心平表示：「跳她們的舞蹈很過癮，但最難的是臉部的表情，必須要展現性感和比較酷的感覺，和我們以笑容為主的表情很不同，這部分我們真的練了很久。」

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▲PINK
▲PINK FUN帶來《DD52》回憶殺。（圖／記者林柏年攝）
見面會上，PINK FUN和冰棒們進行專屬互動，大玩「猜成員小時候」、「演技大考驗」 和「尋寶遊戲」3個遊戲，當團員們幼年時期的照片一一曝光，「好可愛」的驚呼聲不斷，PINK FUN看著彼此兒時的照片，笑說：「我們自己都無法完全認出來！難度太高！」團員們一致認為珮含是最好認，以芯和容容的小時候都像小男生，完全猜不到，公認是這一關的大魔王。在「演技大考驗」環節，珮含吃到有哇沙米的壽司，讓她一直很想吐，但仍忍住不適，完美演唱2首新歌。

▲心平（左起）、聖恩、朵莉、容容、珮含、Nicole、以芯、巧瑜獻上粉絲專屬互動。（圖／記者林柏年攝）
▲心平（左起）、聖恩、朵莉、容容、珮含、Nicole、以芯、巧瑜獻上粉絲專屬互動。（圖／記者林柏年攝）
PINK FUN受訪也談到，團員們平常相處會有意見不合，但不會到起爭執，「我們會投票制」，比方說刁舞時手要放左邊還是右邊，就用投票表決，問及團員們通常為了什麼事情意見不同？她們笑說：「訂餐！訂了半小時還在問吃什麼。」對於粉絲什麼舉動印象最深刻？Nicole說：「我前一天在直播說穿天線寶寶的衣服來，我會第一個看他，粉絲隔天真的穿來，超可愛。」

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