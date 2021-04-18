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南投嘉義至高雄有熱對流　氣象局：水情幫助不大

中央社

2021-04-18 19:02:46

中部缺水，日月潭呈現大片乾枯景象
▲水情吃緊，旱象持續，氣象局表示，今（18）日在中南部地區有零星熱對流降雨，主要在南投、嘉義至高雄山區，由於時間不長，對水情幫助不大。照片攝於2021年4月中旬的日月潭。（圖／讀者提供）
（中央社記者張雄風台北18日電）氣象局表示，今天在中南部地區有零星熱對流降雨，主要在南投、嘉義至高雄山區，由於時間不長，對水情幫助不大；強颱舒力基21日會引來東北風，但對中南部降雨並沒有幫助。

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根據中央氣象局官網，強烈颱風舒力基今天下午2時的中心位置在北緯13.4度，東經127.1度，以每小時9公里速度，向西北進行。中心氣壓910百帕，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑120公里。

氣象局預報員官欣平告訴中央社記者，目前預估舒力基的移動路徑仍然不變，會在近菲律賓後再轉向東北方移動；在移動的過程中，由於外圍環流影響，可能會引來東北風，預估21日至23日會有迎風面北部山區、東半部的短暫陣雨。

至於中南部地區，官欣平說，由於颱風移動路徑並不會帶來降雨，目前頂多因為熱對流造成的零星短暫陣雨，要紓緩水情幫助不大；今天的熱對流區域主要在南投、嘉義以南到高雄的山區，但降雨時間短、區域範圍不大。

官欣平指出，今天至20日仍然是東北季風影響的天氣，北部、東北部今天高溫約24度，接下來逐日回溫1、2度；21日起氣溫回暖，北部高溫可以來到26度以上，僅迎風面要注意短暫雨；中南部溫度變化不大，低溫約20度，高溫約26至32度間。

官欣平說，預估24日起華南地區會有零星雲系來到台灣，可能連中南部都會感覺雲層變厚，但屬於中層水氣，與一般一熱對流不同，能否降雨還要再觀察。

官欣平提醒，明天起基隆北海岸、東半部、恆春半島、西南沿海及澎湖、金門有長浪發生，尤其基隆北海岸、東半部可能出現3公尺以上浪高；另外桃園至台南、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風。（編輯：陳清芳）1100418

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