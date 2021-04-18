南投嘉義至高雄有熱對流　氣象局：水情幫助不大

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氣象局預報員官欣平告訴中央社記者，目前預估舒力基的移動路徑仍然不變，會在近菲律賓後再轉向東北方移動；在移動的過程中，由於外圍環流影響，可能會引來東北風，預估21日至23日會有迎風面北部山區、東半部的短暫陣雨。
至於中南部地區，官欣平說，由於颱風移動路徑並不會帶來降雨，目前頂多因為熱對流造成的零星短暫陣雨，要紓緩水情幫助不大；今天的熱對流區域主要在南投、嘉義以南到高雄的山區，但降雨時間短、區域範圍不大。
官欣平指出，今天至20日仍然是東北季風影響的天氣，北部、東北部今天高溫約24度，接下來逐日回溫1、2度；21日起氣溫回暖，北部高溫可以來到26度以上，僅迎風面要注意短暫雨；中南部溫度變化不大，低溫約20度，高溫約26至32度間。
官欣平說，預估24日起華南地區會有零星雲系來到台灣，可能連中南部都會感覺雲層變厚，但屬於中層水氣，與一般一熱對流不同，能否降雨還要再觀察。
官欣平提醒，明天起基隆北海岸、東半部、恆春半島、西南沿海及澎湖、金門有長浪發生，尤其基隆北海岸、東半部可能出現3公尺以上浪高；另外桃園至台南、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風。（編輯：陳清芳）1100418