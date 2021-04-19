魯蛇又怎樣？！唐綺陽曝「5星座」單身反而事業運更旺

對於單身，你還在覺得是「魯蛇」、「單身狗」、「人生失敗組」嗎？其實有些星座越單身越優秀，在其他人還費盡苦心談戀愛的同時，以下這些星座很可能已成為你望塵莫及的事業成功者。





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摩羯座：





對於真的很忙的摩羯座而言，一個人的時候什麼都不是問題，但在一起了才什麼都是問題，他們的觀念是「事業大於愛情」，身為工作狂的摩羯座，單身又無外務的情況下，反而更能充實自己，進而從工作狂，變成「工作魔」，單身反而會讓摩羯好好思考自我價值，非常知道如何讓自己變成單身貴族。





▲唐綺揚表示摩羯座是「事業大於愛情」的想法。（圖／唐綺陽官方專屬頻道YouTube ）

戀愛中的獅子座，總是把自己全心全意地付出在另一半身上，也很願意把舞台讓給對方，因此有對象的獅子常常會看見他們「灰撲撲」的樣子，反而單身的獅子大多不會允許自己傻在家裡追劇，寧願上健身房、補習或者做很多充實自己的事，讓單身的自己變得很多才多藝，總之閒暇的時間越多，越能充實自己，根本是單身的好榜樣。





▲唐綺陽表示獅子座是單身時的好榜樣。（ 圖／唐綺陽官方專屬頻道YouTube）

天蠍座某部分和獅子座是一樣的，非常願意扶持另外一半往上爬，看著對方成就好他們越欣慰，也因此容易疏於照顧自己，當天蠍嚐過婚姻、恢復單身時，反而會更愛自己，也更發憤圖強的充實內在，往往變得更優秀，因為他們會把扶持對方的力量，用回來扶持自身。





射手座：





擁有自由自在靈魂的射手，玩心很重，但同時也很有自知之明，所以盡量不去碰戀愛為難別人，也別為難自己，但例外的是，射手其實跟其他適合單身的星座不一樣，他們也很適合談戀愛，只是太放浪不羈，因此需要遇到一個願意不限制他們的另一半，到時射手可能還會變成「妻管嚴」，甚至為愛放棄事業。





水瓶座：





對水瓶座而言愛情雖然很重要，但是比愛情更重要的東西也很多，因為水瓶並不認為非要愛情才能活下去，或是兩人關係一定要是愛情才能繼續，能夠像現在這樣了無牽掛交朋友，反而才是最好玩的。



