凱特出席喪禮珍珠項鍊成焦點！外媒：致敬女王73年婚姻
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-19 07:01:57｜2021-04-19 07:03:28
英國菲立普親王(Prince Philip)17日舉行喪禮，王室成員齊聚一堂，送親王最後一程，包含已遠赴美國定居的哈利王子(Prince Harry)。外媒關注他與哥哥威廉王子(Prince William)的互動是否有破冰的同時，也對威廉的妻子、劍橋公爵夫人凱特(Kate Middleton)表達讚賞，認為她私下的貼心舉動，為兄弟倆創造更多獨處互動的時間；而凱特在喪禮上配戴的珍珠項鍊、耳飾等，也意外成為討論話題。
綜合外媒報導，凱特於菲立普親王喪禮上配戴的珍珠鑲鑽項鍊，其實是日本政府多年前贈予女王伊莉莎白二世(Elizabeth II)的禮物，由知名珠寶商加拉德(Garrard)製作，配有4串珍珠和單個鑽石扣，看上去十分素雅別緻。女王本人過去曾多次在公開場合配戴此項鍊，現也被視為女王的珍藏品之一。
在2017年，慶祝女王與菲立普親王結縭70周年的活動上，凱特就曾向女王借戴此項鍊。外媒分析，凱特選在親王的喪禮上再次配戴，是在向女王和親王長達73年的婚姻致敬。巧合的是，凱特已故的婆婆黛安娜王妃(Diana, Princess of Wales)，也曾於1982年赴荷蘭進行國是訪問時，於宴會上配戴同一條項鍊，也是向女王商借。
報導指出，除了項鍊，凱特當天戴的珍珠耳環也別具意義，是1947年伊莉莎白二世大婚時，由巴林國王贈予的結婚禮物，當時的伊莉莎白尚未登基，身分仍是英國公主，等於見證了女王婚姻和統治歷史。
身為王室成員，一舉一動盡是外界關注焦點，雖然礙於場合，凱特王妃只能著黑色素面服裝，但英國媒體和時尚界普遍對她當天的穿著給予正面評價，認為不只珍珠飾品高貴得宜，飾有黑色蝴蝶結的領口、頭上的網狀飾物，都凸顯了凱特雅緻和宜的服裝品味。