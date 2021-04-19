親王去世誰繼承愛丁堡公爵頭銜？英媒：應是三子愛德華
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-19 07:52:21｜2021-04-19 08:26:03
英國菲立普親王(Prince Philip)於日前辭世，喪禮也於17日舉行完畢，由於親王生前還有愛丁堡公爵(Duke of Edinburgh)的頭銜，之後會由誰繼承也成為話題之一。英媒分析指出，伊莉莎白二世與菲立普親王的第3個兒子、愛德華王子(Prince Edward)應該會是下一任愛丁堡公爵，不過一切仍要以王室的正式公布為準，而且可能要等女王過世後才會繼承。
綜合英國《鏡報》(Mirror)等外媒報導，菲立普親王1947年與當時尚未登基、還是英國公主的伊莉莎白結婚時，由岳父喬治六世(George VI)授予他愛丁堡公爵的頭銜，也是往後70多年，最為英國人民和外界知曉的頭銜之一。1999年，愛德華王子成婚時，除了得到威塞克斯伯爵(the Earl of Wessex)的頭銜外，當時白金漢宮也曾表示，未來將由愛德華王子繼承愛丁堡公爵的爵位。
除了結婚時的承諾，愛德華王子在菲立普親王在世時，就已協助「愛丁堡公爵獎勵計畫」多年，這是由菲立普親王於1956年創立的，旨在鼓勵青少年自我完善，為國家與社會獻力，實現自我生命價值，目前全球已有100多個國家、600萬青少年曾參與其中。
雖然愛德華王子看似已是愛丁堡公爵順理成章的繼承人，但報導指出，由於英國爵位是採世襲制，技術上而言，愛丁堡公爵一職會由長子、王儲查爾斯(Charles, Prince of Wales)繼承，所以可能會是查爾斯繼承王位後，再由他授予愛德華王子該爵位。