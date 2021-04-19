舒力基今起帶來長浪　彭啟明：四月全面雨勢等這天

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降雨部分，氣象局稱今、明兩天受到東北季風影響，北部及東北部早晚較涼，北部20-25度、東半部17-25度，中南部20-30度；台灣各地及金門、澎湖、馬祖大多為晴到多雲，僅東部、東南部及屏東地區有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。
氣象專家彭啟明也在臉書上表示，昨日午後熱對流發展降下雖多20至25毫米的雨量，可能只是潤濕乾涸的土地，對水資源些微幫助，但總是有雨的蹤跡，通常四月份午後雷陣雨就應該逐步出現，但今年一直到昨天才開始，明顯晚了許多，今天仍有些機會，仍是分布在中部山區從南投到屏東，另外東半部的宜蘭花蓮台東則是颱風很外圍環流及迎風面的雨勢。
針對強颱舒力基動態，彭啟明稱目前位於台灣南端的東南方約1020公里，中心最大風速達到每秒55公尺，七級風暴半徑280公里，以每小時八公里速度緩慢的往北北西移動，預計周三下半天到周四就位於台灣南端東南方約560公里處，離七級風半徑約370公里，這是最接近台灣的時候，周四到周五則逐步遠離，這主要是屆時台灣東南方有個鞍型場，颱風會往那前進，最後被西風帶快速帶離，過去幾天雖然路徑預測上有其變動，甚至往西修正，但目前都已經收斂穩定許多，如預期隨著大環境而調整。
彭啟明說，颱風的外圍環流有機會為台灣東半部帶來地形降雨，不過西半部不受影響，接下來可以留意的就是就是周五到這周末，在中國南方的對流雲系有機會被連動東移到台灣，有機會有些全面雨勢，這是近期條件最好的一波降雨，有可能是四月最多的一次，規模尺度都比午後雷陣雨大上許多，希望能夠有全面的降雨能稍緩解西部乾旱，不然就要等到月底或是五月的梅雨季了。