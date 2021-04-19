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舒力基今起帶來長浪　彭啟明：四月全面雨勢等這天

記者林莞茜／綜合報導

2021-04-19 08:00:01｜2021-04-19 10:18:10

彭啟明
▲舒力基今起帶來長浪，氣象專家彭啟明稱周五到這周末，在中國南方的對流雲系有機會被連動東移到台灣，有機會有些全面雨勢，這是近期條件最好的一波降雨，有可能是四月最多的一次。（圖／取自彭啟明臉書）
中央氣象局今（19）日表示，今明兩天受到東北季風影響，北部及東北部早晚偏涼，東部、東南部及屏東地區有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。而強颱舒力基以每小時8公里速度，向北北西進行，中心附近最大風速每秒55公尺，雖對台灣直接影響機率較低，但仍須留意長浪現象的發生。

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氣象局提醒，強烈颱風舒力基未來將朝呂宋島東方近海前進，之後再迴轉往東北方移動，在接近呂宋島後因環境不利於其發展及維持，強度將會逐漸減弱，雖然直接影響台灣的機率較低，不過要特別留意長浪的現象，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖下周都容易有長浪發生，其中基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島易有3米以上的浪高出現，海邊活動請注意安全。

降雨部分，氣象局稱今、明兩天受到東北季風影響，北部及東北部早晚較涼，北部20-25度、東半部17-25度，中南部20-30度；台灣各地及金門、澎湖、馬祖大多為晴到多雲，僅東部、東南部及屏東地區有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。

氣象專家彭啟明也在臉書上表示，昨日午後熱對流發展降下雖多20至25毫米的雨量，可能只是潤濕乾涸的土地，對水資源些微幫助，但總是有雨的蹤跡，通常四月份午後雷陣雨就應該逐步出現，但今年一直到昨天才開始，明顯晚了許多，今天仍有些機會，仍是分布在中部山區從南投到屏東，另外東半部的宜蘭花蓮台東則是颱風很外圍環流及迎風面的雨勢。

針對強颱舒力基動態，彭啟明稱目前位於台灣南端的東南方約1020公里，中心最大風速達到每秒55公尺，七級風暴半徑280公里，以每小時八公里速度緩慢的往北北西移動，預計周三下半天到周四就位於台灣南端東南方約560公里處，離七級風半徑約370公里，這是最接近台灣的時候，周四到周五則逐步遠離，這主要是屆時台灣東南方有個鞍型場，颱風會往那前進，最後被西風帶快速帶離，過去幾天雖然路徑預測上有其變動，甚至往西修正，但目前都已經收斂穩定許多，如預期隨著大環境而調整。

彭啟明說，颱風的外圍環流有機會為台灣東半部帶來地形降雨，不過西半部不受影響，接下來可以留意的就是就是周五到這周末，在中國南方的對流雲系有機會被連動東移到台灣，有機會有些全面雨勢，這是近期條件最好的一波降雨，有可能是四月最多的一次，規模尺度都比午後雷陣雨大上許多，希望能夠有全面的降雨能稍緩解西部乾旱，不然就要等到月底或是五月的梅雨季了。

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