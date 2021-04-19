太魯閣事故點今晨通車 林佳龍搭首班車抵花蓮：如釋重負
記者林莞茜／綜合報導
2021-04-19 08:20:38｜2021-04-19 08:50:43
台鐵太魯閣號日前發生出軌事故，歷經兩周搶修，今（19）日清晨通車，即將在明日卸職的交通部長林佳龍，與台鐵代理局長祁文中親自搭乘4102次首班車確保行車安全，稱這過去17天交通部與各界投入搶修工作，修復清水隧道與周邊安全防護，今天他能感受到行車非常平穩，也希望能夠過他的親自搭乘，來重建台鐵在國人心中的形象。
太魯閣號事故發生地點經過17天的搶通，提早於預定日20號前一天通車，交通部長林佳龍搭乘4102次首班車，於今日清晨5時27分自宜蘭出發、7時8分抵達花蓮站。
林佳龍抵達花蓮火車站後接受媒體訪問指出，今天是他上班最後一天，能夠如期按照原來的時間提早一天修復清水隧道，並加強周邊的安全防護之後來通車也算是善後工作告一個段落。他表示，在經過清水隧道時感受到行車非常平穩，以及週邊防護設施也都有落實，希望能夠透過他的親自搭乘，來重建台鐵在國人心中的形象，而交通部也一定要記取教訓，徹底改革、重新再起來。
林佳龍特別感謝這期間投入搶修的同仁，以及多個相關工會的協助，進行安全體檢並提出改善事項，希望是個新的開始，也是他在最後一天把善後工作告一段落，再交給新的交通部長，有一個更好的新的開始。
林佳龍說他是一個政務官，要承擔一切責任，除了辭職也要善後，在全面通車後他心中一塊石頭可以放下來，確實如釋重負，感謝國人給他時間進行善後。