火車事故頻傳！埃及驚傳列車出軌翻覆 至少11死
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-19 09:17:44
台灣於清明連假時發生台鐵太魯閣號出軌慘劇，49人不幸死亡，工程及鐵路安全問題再次被拿出來討論，也有外媒盤點近年全球嚴重的火車出軌事故，提醒各國重視。然而，埃及18日又再傳出列車出軌，截至發稿時間為止，據外媒統計，已有至少11人因此死亡、98人受傷。
綜合《CNN》等外媒報導，事故地點位於埃及首都開羅(Cairo)以北的蓋盧比尤省(Qalyubia)，當地時間18日下午1點54分左右，一班原定下午5點抵達目的地的8節火車出軌翻覆。從現場影片可以看到，列車車廂側翻在地，乘客慌忙逃生，當局出動大量救護車和警消前往救援，也一度造成交通打結。
從別段於醫院內部拍攝的影片中，也可看見有大量的傷患和家屬湧入。有倖存者事後回憶，事發前覺得車速似乎有變快，接著車身劇烈搖晃，乘客摔成一團，現場冒出大量濃煙。
雖然埃及衞生部部長扎耶德(Hala Zayed)，事發後已趕往出事地點慰問傷者，事故原因也還有待調查，但有關報導指出，由於設施老舊、管理不善，埃及的鐵路事故十分頻繁，上月26日在北部的索哈傑市(Sohag)，才曾發生2班列車追撞，造成19人死亡、185人受傷。儘管問題頻傳，但埃及現任交通部長艾爾瓦濟爾(Kamel El-Wazir)仍拒絕辭職下台。