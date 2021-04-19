何孟遠首露面道歉劈腿　深夜情緒崩潰「痛心回應酸民」

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何孟遠直播中為劈腿道歉，坦承傷害荳荳、對《全明星運動會》製作單位非常抱歉，這幾天他看到荳荳閨密元元、陳敬宣跳出來揭發劈腿真相，希望雙方粉絲不要再互相攻擊，「她們有來留言，那我沒有多做回應，因為我覺得她們再怎麼說，也不會比我們更了解，我也希望大家也不要去罵她們，我能理解她們的立場只是要幫朋友」。
何孟遠坦言看到有人叫他去死一死，內心非常難過，「我知道我的事情帶給社會大眾一個很不好的示範，我也傷害了愛我的人，我其實不想要這樣子，但我的確做了錯誤的決定，然後讓這些事情發生了，我也不曉得怎麼樣去彌補，我很無助，我很無奈，但我知道我做錯了，我除了道歉，我不曉得我還能做什麼，如果罵我能舒服一點，我願意接受，最後我只想說就是，我們都要好好的。」
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