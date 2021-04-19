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何孟遠首露面道歉劈腿　深夜情緒崩潰「痛心回應酸民」

記者羅凌筠/綜合報導

2021-04-19 09:40:02

▲何孟遠深夜直播為劈腿事件道歉。（圖／翻攝何孟遠臉書）
▲何孟遠深夜直播為劈腿事件道歉。（圖／翻攝何孟遠臉書）
何孟遠劈腿正宮荳荳的閨密采子，采子也被老闆張暐弘證實她和邱鋒澤密戀1年半，2人因劈腿形象大傷，雙雙退出《全明星運動會》，今（19）日何孟遠開直播哽咽謝罪，難過表示：「其實我這幾天我看到有些叫我去死一死，我其實覺得我如果真的這樣做了，事情就結束了嗎？你們要怎麼罵我都可以，但是有關於生命的、有關於家人的，我真的會很難過，其實對我來說是一種網路霸凌。」

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▲何孟遠對酸民攻擊感到痛心。（圖／翻攝何孟遠臉書）
▲▼何孟遠對酸民攻擊感到痛心。（圖／翻攝何孟遠臉書）
▲何孟遠對酸民攻擊感到痛心。（圖／翻攝何孟遠臉書）
何孟遠直播中為劈腿道歉，坦承傷害荳荳、對《全明星運動會》製作單位非常抱歉，這幾天他看到荳荳閨密元元、陳敬宣跳出來揭發劈腿真相，希望雙方粉絲不要再互相攻擊，「她們有來留言，那我沒有多做回應，因為我覺得她們再怎麼說，也不會比我們更了解，我也希望大家也不要去罵她們，我能理解她們的立場只是要幫朋友」。

▲何孟遠疑背女友荳荳（右圖右）劈腿采子（右圖左）。（圖／翻攝何孟遠、采子IG）
▲何孟遠背女友荳荳（右圖右）劈腿采子（右圖左）。（圖／翻攝何孟遠、采子IG）
何孟遠坦言看到有人叫他去死一死，內心非常難過，「我知道我的事情帶給社會大眾一個很不好的示範，我也傷害了愛我的人，我其實不想要這樣子，但我的確做了錯誤的決定，然後讓這些事情發生了，我也不曉得怎麼樣去彌補，我很無助，我很無奈，但我知道我做錯了，我除了道歉，我不曉得我還能做什麼，如果罵我能舒服一點，我願意接受，最後我只想說就是，我們都要好好的。」

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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