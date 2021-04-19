黎晏孜自曝曾遭經紀人伸狼爪　緋聞男友孟翔喊話：很心疼

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黎晏孜透露剛踏入演藝圈時，誤信當時的經紀人真心想要栽培她，卻被暗示「發生關係就有戲拍」，還被不良經紀人要求私下試戲，「要我假裝挑逗他，看是不是真的會演戲，我當下直接拒絕，但聽說有女生答應。」黎晏孜和該名經紀人合作約2、3個月後，對方開口要黎晏孜當他女朋友，還在試鏡後直接開車進摩鐵，讓黎晏孜嚇到衝下車向摩鐵工作人員大聲求救，並在隔天提出解約。
沒想到惱羞成怒的經紀人事後還威脅要黎晏孜賠償百萬違約金，直到黎晏孜請朋友出面幫忙，才順利解決合約問題，但這位知名經紀人的「惡行」，讓她多年後仍氣憤難平。一旁的孟翔聽到緋聞女友昔日的恐怖經歷面露不忍神情，他坦言男生在演藝圈比較不會遇到這種情況，但他長年在大陸演藝圈發展，曾在微博收過不少富太太想要包養他的私訊。
除了投入「渣男三部曲」的前置作業外，黎晏孜最近迷上糖霜蛋糕，僅花了4天就獲得英，國PME糖霜蛋糕證書，黎晏孜笑說：「雖然每天要花八到九個小時學習製作糖霜蛋糕，但過程很療癒，收獲非常豐富。」孟翔則是為了之後的古裝劇勤練馬術，去年拍的校園類電影《青春換日線》將在今年暑假上映，該片由導演杜榮峰執導，5月將展開為期3個月的宣傳期
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