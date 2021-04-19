巴拉圭恐因中國疫苗與台灣斷交？外交部：邦交沒有危險

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國民黨立委陳以信指出，目前巴拉圭疫苗取得420萬劑疫苗，覆蓋率僅涵蓋29%的人口，巴國外長阿瑟維多（Euclides Acevedo）對外表示，「與友邦的情誼讓巴拉圭呼吸衰竭，這到底有什麼好處？美國與台灣需要回應。」台灣與巴拉圭的邦交情況該如何判斷？
外交部拉丁美洲與加勒比海司司長俞大㵢答覆表示，阿瑟維多在媒體講過話後，隔天有邀我國駐巴拉圭大使韓志正到巴國外交部說明，也有公開發布新聞搞指出巴拉圭與台灣關係非常好、沒有問題，邦交是穩固的。俞大㵢強調，願意為台巴邦交負責。
國民黨立委馬文君詢問巴拉圭會不會因為中國疫苗與台灣斷交？田中光表示，台巴邦交穩固，會跟理念相近的國家合作提供巴拉圭疫苗。俞大㵢表示，《紐約時報》報導的是過去的狀況，現在其他國家的疫苗已經陸續運抵巴拉圭。
中華民國與巴拉圭於1957年建交，巴拉圭人口約704萬，根據美國約翰霍普金斯大學統計，巴國確診人數逾24萬，近5200人病故。對於巴拉圭缺少疫苗，外交部長吳釗燮4月8日在立院答覆表示，台灣與美日等理念相近國家透過印度，提供印度的Covaxin疫苗給巴拉圭，解決了巴國的燃眉之急。
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