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巴拉圭恐因中國疫苗與台灣斷交？外交部：邦交沒有危險

記者呂炯昌／台北報導

2021-04-19 11:21:00｜2021-04-19 11:21:41

▲總統蔡英文9日赴601旅親校「地空聯合作戰」，並與巴拉圭總統阿布合影（圖／記者呂炯昌攝, 2018.10.9）
▲2018年10月巴拉圭總統阿布鐸（左二）訪台，獲邀與總統蔡英文校閱陸軍601旅「地空聯合作戰」。（圖／記者呂炯昌攝, 2018.10.9）
美國《紐約時報》報導，中國利用新冠肺炎全球蔓延之際大打「疫苗外交」，我國中美洲唯一友邦巴拉圭恐因為對中國疫苗的需求與台灣斷交。對此，外交部官員今（19）日表示，台巴邦交安全無虞。

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立院外交及國防委員會今日審查行政院函請審議「中華民國（臺灣）政府與貝里斯政府刑事司法互助條約」案，並邀外交部與法務部官員備詢。國民黨立委吳斯懷關注巴拉圭因為疫情需要大量疫苗，巴國政治人物呼籲與台灣斷交，與中國建交獲取疫苗一事？外交部次長田中光表示，台灣與巴拉圭關係過去確實有些震盪，不過維護邦交一直是外交部努力的方式，在這困難的時候有透過友邦來消彌危機，目前做得還不錯。

國民黨立委陳以信指出，目前巴拉圭疫苗取得420萬劑疫苗，覆蓋率僅涵蓋29%的人口，巴國外長阿瑟維多（Euclides Acevedo）對外表示，「與友邦的情誼讓巴拉圭呼吸衰竭，這到底有什麼好處？美國與台灣需要回應。」台灣與巴拉圭的邦交情況該如何判斷？

外交部拉丁美洲與加勒比海司司長俞大㵢答覆表示，阿瑟維多在媒體講過話後，隔天有邀我國駐巴拉圭大使韓志正到巴國外交部說明，也有公開發布新聞搞指出巴拉圭與台灣關係非常好、沒有問題，邦交是穩固的。俞大㵢強調，願意為台巴邦交負責。

國民黨立委馬文君詢問巴拉圭會不會因為中國疫苗與台灣斷交？田中光表示，台巴邦交穩固，會跟理念相近的國家合作提供巴拉圭疫苗。俞大㵢表示，《紐約時報》報導的是過去的狀況，現在其他國家的疫苗已經陸續運抵巴拉圭。

中華民國與巴拉圭於1957年建交，巴拉圭人口約704萬，根據美國約翰霍普金斯大學統計，巴國確診人數逾24萬，近5200人病故。對於巴拉圭缺少疫苗，外交部長吳釗燮4月8日在立院答覆表示，台灣與美日等理念相近國家透過印度，提供印度的Covaxin疫苗給巴拉圭，解決了巴國的燃眉之急。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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