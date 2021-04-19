丁怡銘回政院 鄭麗文批：蘇貞昌想重用他就用自己的錢養
記者吳承翰／台北報導
2021-04-19 10:38:12｜2021-04-19 10:44:26
行政院前發言人丁怡銘去年因不實指控牛肉麵店含萊劑，遭店家出示檢驗報告反駁後黯然下台，近日遭發現他已於3月回鍋行政院，職位是月領11萬的有給職顧問，各界譁然。立法院國民黨團書記長鄭麗文痛批，現在台灣遭遇到鐵路安全、缺水、國安、治安的問題，都不是丁怡銘專長，如果行政院長蘇貞昌這麼喜歡丁，應該用自己的錢養他，不能用國家的公帑。
國民黨團上午召開「沒有丁怡銘網軍總司令，蘇貞昌不會治國？」記者會，鄭麗文表示，從去年皇家傳承牛肉麵的事件鬧大、丁怡銘不得不負起政治責任辭去發言人職務後，他依舊可自由出入行政院，主跑行政院的記者們也都看在眼裡，只是大家彼此間心照不宣，直到近日才終於給他一個職務，讓他有名分可以繼續統領網軍，事件才爆了出來。
鄭麗文痛批，這次丁怡銘回歸，顯然是蘇貞昌沒有網軍掩護後，連治國都不會了，雖然丁不懂治安、鐵路安全、缺水等議題，但他能夠當地下院長，統合所有部會操作網軍風向，以此摧毀政敵，才是蘇貞昌要的。鄭麗文直嗆蘇貞昌有很多錢、能成立很多基金會，這麼喜歡丁怡銘「就用你自己的錢養他。」
國民黨團總召費鴻泰則表示，這次丁怡銘回歸，連民進黨立委都說「觀感問題、吃相很差。」費以太魯閣號出軌為例，當時社會各界認為禍首應該是交通部長林佳龍，但事發第一天、第二天的輿論風向，蘇貞昌的負面聲量竟然是林佳龍的1.6倍，讓蘇百思不得其解，最後才得出結論，是因為網軍風向帶不過來，「蘇貞昌不需要會做苦工的官員，他需要能幫忙放煙火、做大內宣的人，這個人就是丁怡銘。」
費鴻泰指出，丁怡銘自去年11月請辭，直到3月才回到政院，明年就可以查，他這段公職的空窗期，是哪個單位在付他薪水，就能知道跟蘇貞昌有沒有關係。