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央行茶壺風暴引爆總裁卡位戰？楊金龍：從未要過什麼位置

記者顏真真/台北報導

2021-04-19 10:58:40

▲央行茶壺風暴引爆總裁卡位戰？央行總裁楊金龍（右）表示會加強溝通，並強調自己從未要過什麼位置。（圖／擷取自立法院議事轉播）
▲央行茶壺風暴引爆總裁卡位戰？央行總裁楊金龍（右）表示會加強溝通，並強調自己從未要過什麼位置。（圖／擷取自立法院議事轉播）
中央銀行總裁楊金龍任期剩不到2年，由於央行前任及現任理事出書批評前央行總裁彭淮南的貨幣政策，現任副總裁陳南光還幫忙寫序，也引發茶壺風暴，今（19）日在立法院財委會立委更質疑是「項莊舞劍、意在楊公」，根本是超前部署要把楊金龍鬥下來。對此，楊金龍覺得應該不是這樣，他覺得有很多地方是有誤解的、可以再溝通，若就傳統行政倫理來看是有瑕疵。對於總裁大位？楊金龍則強調「我從央行業務局長、副總裁到總裁，從來沒有想到要為什麼位置布局，也從不會跟長官說我要這個位置、那個位置。」

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由於央行前理事與現任理事共同出書，內容主要在檢討過去20年央行刻意維持低利率導致高房價、阻升新台幣不利產業升級，由於作者群有3位是央行前、後任理事，加上央行現任副總裁陳南光也幫書寫序，引發不少質疑，今日在財委會國民黨立委賴士葆就質疑如果央行理事有意見，為何不在央行理事會上反應，反而在外面放炮?

楊金龍也表示他記得這位前任理事任期還滿長的，而且理事會對於央行政策都是同意，而另兩位現任理事這位前任理事也都是同意。賴士葆聽後覺得這樣就不厚道，開會時要表達意見就靜悄悄，到外面罵人，副總裁陳南光還寫序這很怪，他問楊金龍有何感想？有沒有很難過？更痛批這些理事開會不講話，出去才表達反對意見，這根本是人格分裂。

楊金龍則說「這可以溝通」，就像我們跟美國溝通，他也有跟副總裁講有些事情可以互相討論，沒必要用這方式，對於他們的作為，楊金龍也坦言以傳統行政倫理來看，應該是有瑕疵，只是楊金龍亦強調仍尊重他們的意見。

由於楊金龍任期已不到2年，賴士葆直指這才是重點，「項莊舞劍、意在楊公」，提醒楊金龍要小心，現在人家在超前部署，因為你基本上跟彭淮南的調調比較像，先鬥他，再來是你，下一個就是你，你會擔心嗎？楊金龍強調「我從業務局長、副總總及到總裁，從來沒有想到要為什麼位置布局，也從不會跟長官說我要這個位置、那個位置。」

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