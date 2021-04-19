左半邊肢體突然無力　原來是腦動靜脈畸形作祟

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徐賢達指出，腦動靜脈畸形是種先天性疾病，病灶常見於中大腦動脈區域，較常發生在20至30歲年輕族群，男女比約1比1，好發率約占全部人口的0.1%；正常的腦動脈會先連接到微血管再接到靜脈，但動脈畸形患者的腦內微血管發育不全，腦部動、靜脈交會處有不正常的畸形組織，使動脈直接注入靜脈，中間無微血管做橋樑，無法供應附近的腦組織氣體與養分，導致患者出現頭痛、頭暈、噁心，甚至癲癇等症狀。
另外，動脈血管壁較厚，能承受壓力較高的血流，靜脈則相反，因缺乏微血管做緩衝，靜脈必須直接承受動脈的高流速血流，易增加血管壁破裂出血風險，導致出血性中風，嚴重者會危及性命；腦動靜脈畸形依病灶大小、病灶是否在運動神經區或感覺神經區等重要功能區，及動靜脈畸形流出的靜脈位置等條件，可以將手術危險程度分成五級。
徐賢達表示，喬女士的病灶為3公分且位在腦組織接近表面處，手術風險相對低；「術中，醫師會先分離出灌注動脈，將其切除後再將動靜脈畸形病灶與周圍腦組織分離，最後分離出引流靜脈，予以截斷再取出整個動靜脈畸形，夾完當下，可直接在複合式手術室中進行腦部血管攝影，確認病灶已被完整夾除。」
若病灶大於3公分，且位於重要功能區，有較高的風險傷及神經造成癱瘓、語言困難，或危及生命徵象等，因此手術困難度相對提高；另外，有栓塞和立體定位放射兩種的治療方式，前者是將金屬線圈或分離式囊球置入病灶區，讓病灶因缺血而萎縮，後者是利用強力的放射線，使畸形血管內皮細胞增生，經過約一年時間，達到血管萎縮、阻塞的效果。
徐賢達強調，栓塞方式容易畸形復發，只能當作困難手術時之術前輔助治療，而立體定位放射應用在病灶小於3公分時，成功機率則較高，但在等待病灶萎縮時，容易畸形出血；提醒民眾，當出現異常頭痛、癲癇、半身無力，言語不清時，不可輕忽，應盡早就醫檢查，避免遺憾發生。