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王國材接任交通部長？綠委：專業負責的人才

記者劉育辰／台北報導

2021-04-19 10:56:37

王國材
▲外傳交通部次長王國材將接任交通部長。（圖／行政院提供）
交通部長林佳龍為了台鐵太魯閣號408車次事故提出辭呈；外傳，行政院已拍板由交通部次長接任。王國材具交通專業背景及經驗，民進黨立委何志偉今（19）日表示，王國材有交通專業，是個負責任的人才，不過一切人事還是以政院發布為準，台鐵改革才是民眾真正想看到的。

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過去，王國材曾任高雄市交通局局長，2016年蔡政府執政後，赴中央接任交通部政務次長，歷經3任交通部長，對交通業務熟稔，且近幾年交通部接連的華航機師罷工、長榮空服員罷工、Uber合法化等，都由王國材居中協調、與媒體溝通。

何志偉今天受訪時表示，王國材具備交通專業，是個負責任的人才，不過一切以人事命名發布為準，後續的台鐵改革才是民眾真正想看到的；對於這項人事傳言，在野黨則批評王國材是「陳菊幫」或「蘇揆的人馬」，何志偉痛批，國民黨不要什麼東西都扯派系、幫派，「難道國民黨是黑道嗎？」這樣國家將會沒有人才可用。

民進黨立委陳亭妃也說，在部會人事安排的部分，當然是尊重行政院，但要提醒王國材，未來若真的接任交通部長，如何改革台鐵將會是最重要的任務，因為所有人都在看。

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