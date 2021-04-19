金星移宮！「6星座」好運爆棚、桃花盛開　這位煥然一新

4月15日開始，象徵情感與愛的金星，回歸到她守護的金牛座，知名命理老師艾菲爾分析指出，人們會特別注重在感官的享受上，像是上高級餐廳享受美食滿足味蕾、來一場久違的spa滋養身體，或是更積極健身，讓身體曲線更迷人；物質方面則是關心起金錢，著手投入理財投資項目，當然，戀愛方面更是加倍好運桃花朵朵盛開。現在就來看看金星加持哪些星座的戀愛運？又讓哪些星座的好運銳不可擋？





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收穫好運星座：





第三名 水瓶座





4月15日金星來到你的家庭宮位，對於居家環境的擺設以及整修，有著許多想法的你，得到了家人以及伴侶的許可與支持，放手讓你開始重新打造舒適的居家環境，討論過程中，你從中更加瞭解家人與伴侶對於家的想法，執行起來也得心應手，讓你一圓改造居家環境的夢想，你和家人、伴侶變得喜歡待在家中，或是邀請親朋好友到家中作客，享受甜蜜溫馨的氛圍。





第二名 巨蟹座





4月15日金星進入到你的人際宮位，你將會收穫不同於以往的人際好運，職場小人與豬隊友的困擾會在這個時期得到緩解，或是翻轉了過去你一直受到委屈，啞巴吃黃蓮的情況，就此揚眉吐氣。過往和知心閨蜜之間的不愉快，一直放在心底讓你們之間感到有些彆扭，趁著這波好運的能量，來一場促膝長談的對話，把話講開來誤會也就解開，和閨蜜的感情因此更加緊密，無話不談！





第一名 處女座





4月15日金星進入到處女座的遷移宮位，暗示著生活中的變動，會為你帶來意想不到的好運。若你在先前就有重拾書本返回校園的想法，在這段時期很適合著手規劃，為進修讀書的計畫開始打下基礎。你也可能開始會對冥想、瑜珈方面的東西感到興趣，享受心靈平靜的你，放眼看出去的世界，無論是什麼都讓你感到喜悅，自然而然整個人也會煥然一新，更容易收穫好運。





▲艾菲爾老師指出，金星移宮，「6星座」將收穫好運、桃花朵朵開。（示意圖，與本文無關／取自pixabay）

桃花盛開星座：





第三名 摩羯座

4月15日金星來到你代表真愛的五宮，在此期間，你很有機會遇到這輩子的真愛，也許就在你前往某個地點的路上，無意之間結識的異性，可別忘了留下彼此的聯絡方式，真愛登場的方式可能是你從來沒想像過的。有伴的你，雙方都會對彼此更加上心、更加關心，並想要多騰出時間相處；單身的你，別總是想著擁有甜蜜的戀情是不可能的事，保持積極樂觀的心態，也可以著手添購夏日新裝，想在上半年開啟一段新戀情，就端看你有多渴望了。

第二名 天蠍座

4月15日金星進入天蠍座的夫妻宮，你的感情會特別的充沛，想要向身邊的人表達深藏在心底的情感，像是透過一場溫馨的飯局，向家人朋友聊表謝意，感激他們平常對你的照顧。有伴者，平時不擅長跟對方撒嬌的你，可在傳訊息時多使用表情符號，讓對方感受到你藏起來的愛意，很有可能在這個夏天就傳出同居或是訂婚的好消息；單身者可以多留意身邊的異性朋友，若是聊得來請積極的發展，說不定正愁著今年無法脫單的你，比身邊的人要早一步步入禮堂也非難事。

第一名 金牛座

4月15開始金星回到了守護的金牛座，在命宮大大的發揮她的愛與熱情，妳會明顯感受到路過的人頻頻對你微笑，職場上難纏的同事或領導都對你和顏悅色，異性朋友更是邀約不斷，讓單身的你可能會迫不急待投入周末夜的派對，結識到浪漫溫柔的對象，雙雙墜入甜蜜愛河。有伴者，感情更加持續升溫，認定彼此就是要攜手共度一生，若已進入論及婚嫁的階段，不如就在這個春末夏初互許終身吧！（編輯：許苡晴）