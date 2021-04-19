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林姿妙「抑制孩子成長」遭批講幹話　最新解釋：是益助啦

新頭殼newtalk

2021-04-19 13:02:09

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
宜蘭縣長林姿妙的口條以及識字狀況，自參選縣長至上任以來，始終是備受關注的焦點，林姿妙16日於南方澳參與黑鮪魚季第一鮪拍賣活動時，再度出現令人不解的表達，脫口說出「黑鮪的經濟價值高、營養好，能『抑制』我們孩子的成長！」，此話讓宜蘭子弟、民進黨宜蘭縣黨部副執行長吳濬彥不禁大嘆，選出如此縣長被外地人嘲笑程度僅次韓總機任高雄市長，好笑之餘卻也深感悲哀，直指林姿妙上任以來的作風就是跑攤、握手、講幹話，而且特別愛好大喜功。對此，林姿妙則提出解釋。

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吳濬彥表示，宜蘭南方澳籍的新永泰漁船，幾天前剛捕獲今年第一尾重183公斤的活黑鮪魚，宜蘭縣長林姿妙當拍賣官介紹時竟然說出「黑鮪魚可以抑制孩子成長」的驚人發言，嚇得蘇澳區漁會蔡源龍理事長馬上轉頭。

吳濬彥進一步指出，任何公開場合只要沒有團隊幫忙打PASS，林姿妙就會出包給大家看，他舉例，2018年3月，大選選前被里長爆料不會批公文，林姿妙團隊面對危機打算在鏡頭前闢謠，沒想到準備下筆批閱的時候被抓包公文擺反還硬是要簽；2019年5月宜蘭縣議會總質詢，縣府秘書長直接坐在林姿妙旁邊協助備詢，被批評違反慣例，會後「宜蘭林總機」甚至「liān-siáu-uē」（練肖話）說「新政府要有新創意」。

吳濬彥繼續盤點林姿妙所開出的政治支票，「班班有豆奶，結果是一人一學期一瓶」、班班有冷氣，卻是中央宣布全國推動後馬上割稻尾說因為自己有爭取」，多次跳票攬功讓吳濬彥不禁痛批，出包縣長隨便舉例都罄竹難書，宜蘭人選出如此縣長被外地人嘲笑程度僅次韓總機任高雄市長。好笑之餘卻也深感悲哀，林姿妙上任以來的作風就是跑攤、握手、講幹話，而且特別愛好大喜功。宜蘭人究竟要一個什麼樣的縣長呢？

針對在拍賣活動所發生的口誤，林姿妙則透過臉書粉專表示ㄝ金歹勢，台灣國語不小心「花生」（發生）啦！祝大家都有好事花生，解釋自己其實是要說益助，而非抑制，蘇澳區農會也表示，向縣長辦公室確認，林姿妙在黑鮪魚拍賣致詞時表示，黑鮪的經濟價值高、營養好，能「益助」口誤成「抑制」我們孩子的成長」。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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