中職／開設棒球學苑　傳奇球星小林亮寬談浪人生活

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小林回憶過去球速快、身材高大，高中就加入名校「PL學園」，當時他學長有福留孝介、學弟也有大西宏明、平石洋介等人，不過他因為受傷，出賽數很少，球隊也在甲子園8強就敗退。
以185公分高大身材，還有速球實力，他被羅德以第六指名選中，而他卻認為自己遇到瓶頸，「因為我沒什麼經驗，又有受傷，就這樣挑戰職棒，根本連上一軍的基準都不知道。」
就連教練要求的，他都無法「照做」，結果身體跟想的不一樣，最後還有「投球失憶症」，雖然也學到二縫線速球，卻也無法有比賽機會。
他在二軍5年出賽65場，完全沒上一軍就被釋出，曾去中日擔任3年的餵球投手，不過他沒有放棄，之後透過測試去美國獨立聯盟，最快球速還有142公里。
「你在日本職棒這五年都在受傷嗎？」當時小林亮寬被突如其來的一問嚇到，才發現自己登板一年才平均13場，獨立聯盟也是一個蘿蔔一個坑，他必須在最短時間讓大家看到他的成績，
結果這3個半月，他就投了40場，70局左右，「這跟投球動作無關，而是你有機會投出成績才能被簽約，所以我才發現自己還是有實力。」
隨著這樣強度訓練，他自然有了做到自己滿意的程度，之後在台灣投出成績，甚至還在台灣大賽先發，2009年他出賽23場，9勝9敗，防禦率6.06，之後他去墨西哥聯盟打拚、還有韓國職棒，34歲選擇退役。
他認為一開始他在PL學園的經驗，認為要累積，才能讓球員成長，況且他在日職、海外打球，認為要多比賽才會知道自己缺點。
小林亮寬追求的不是指導者，而是給予建議，他在自己的棒球學苑，提供給球員練習、實戰的機會，「指導是球隊的事情，如何在外側給予協助，幫助累積經驗，幫助球員成長更為重要。」