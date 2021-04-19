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公投過仍要吃萊豬？藍委：政黨輪替後會法辦陳時中

記者吳承翰／台北報導

2021-04-19 11:40:20｜2021-04-19 11:51:50

▲衛福部長陳時中，今（29）天上午赴立院備詢。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲對於萊豬公投過關後，是否能保證不進口萊豬，衛福部長陳時中無法保證，國民黨團總召費鴻泰嗆，只要政黨輪替後，他們一定會法辦陳時中。（圖／資料照）
國民黨推動反萊豬公投，近日已啟動全台宣講活動，但行政官員對公投若過關，是否會依照民意依歸禁止萊豬進口不敢掛保證。衛福部長陳時中表示「不要常常叫我掛保證。」農委會主委陳吉仲則說「尊重民意，但開放萊豬，有產地標示之後反而讓國產豬市場更好。」對於行政官員的回答，國民黨團總召費鴻泰強調，民進黨不會永久執政，只要等到政黨輪替，國民黨會馬上將這些違背民意的官員法辦。

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國民黨反萊公投步步進逼，而民進黨方面則定調不提對案，但在2018年，也曾經有民間人士推動以核養綠公投，當時公投成案了卻遭經濟部已讀不回，此次反萊公投，也有輿論擔心是否政府會再次不甩公投結果。

費鴻泰說，陳吉仲、陳時中不會一輩子都當部長，民進黨也不可能永遠執政，去年8月28日，總統蔡英文沒先問過台灣人，就自行宣布要開放萊豬，今年8月28日公投，台灣人會投出反對蔡英文的一票。

而行政官員對於公投結果抱持遲疑的態度，費鴻泰嗆「兩年後國會、總統要改選了，如果不是民進黨執政，我們會把他們法辦。」費鴻泰表示，若政務官藐視民意，他們也考慮將他們送監察院，但現在監院都還是民進黨掌控，所以法辦是較為適合的選項。

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