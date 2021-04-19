日本排放核廢水　陳吉仲：增驗浮游生物及仔稚魚

（中央社記者楊淑閔台北19日電）農委會主委陳吉仲今天說，針對日本2年後將排放福島核電廠廢水入海，除魚體檢驗由109年208件增至110年500件、水樣監測點4季採樣由20處增至95處，再增加監測浮游生物、仔稚魚。
立法院經濟委員會今天針對「開放萊豬進口對台灣養豬產業整體影響評估」、「有關日本福島核電廠欲排放輻射廢水，將嚴重衝擊我國漁產事業及危害國人生命健康乙案」等議題，安排相關部會首長進行報告，並備質詢。
陳吉仲指出，上述95處水樣監測點包含農委會協助採樣62處及原能會33處；這些監測結果將作為背景資料，對照2年後排放監測資料使用，若對台灣造成影響，才有科學資料得以提起賠償。
日本2年後要將福島核電廠廢水排入太平洋，國民黨立委呂玉玲、孔文吉等人質疑政府的反對態度、行動不及韓國、中國明確，要求撤換駐日代表謝長廷。
陳吉仲表示，如果日本排放核廢水影響到台灣漁業，事涉求償，須有科學資料證明，所以跨部會擴大監測作為。而台灣漁業受影響的魚種包含北太平洋的秋刀魚、鮪魚、旗魚、鯊魚，以及沿近海主要捕撈的黑鮪、旗魚類、鬼頭刀、鯖鰺、白帶魚、烏魚、鎖管等，約計26萬公噸，年產值新台幣140億元。
行政院原子能委員會副主委劉文忠則說明，目前日本福島核電廠的廢水氚濃度特別高，其他有微量放射性核種。（編輯：張雅淨）1100419