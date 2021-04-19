朱立倫、陳其邁同台做公益　焦點仍是黨主席

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銀光未來創新協會與台灣受恩公司共同推展開發「銀光守護貼」，一旦長輩走失或有意外，旁人即可透過掃描QR Code聯絡長輩家屬，透過結合科技為失智長者建構安全的社區網絡，這次活動則到高雄仁愛之家；特地排出行程到場的高雄市長陳其邁表示，朱市長在推動公益，尤其對於失智長輩的關心可以說是不遺餘力，外界應該要給朱市長十足的肯定，也不要用政治的眼鏡來看，並讚朱立倫一向是默默低調做事情的人，這是他的風格，作為地方首長，對於地方、對於社會公益有幫助的都是非常支持。
和綠營執政縣市首長首度同台，朱立倫表示，做公益沒有分什麼藍綠白任何顏色，今日的目的是為了高雄地區失智長者，特別謝謝陳其邁市長親自來參與，並表示協會到每個地方都有邀請地方首長，地方首長只要行程許可都會來參與，像上次在桃園也有邀請鄭文燦市長，但那一天因為是在復興山區，鄭市長沒辦法參加，也是表示尊重。
對於拜登好友陶德來台和總統見面的想法，似乎與國民黨黨主席江啟臣不同調，對此朱立倫則強調，台美關係是我們最重要的關係，美國長期支持中華民國，從歷史到現在都一樣的，也非常感謝美國這這盟邦，這是不分朝野的，不管國民黨、民進黨，更何況國民黨歷史上就跟美國有非常深厚的友誼，所以建立更深的互信，大家彼此能夠合作，不管今天哪一黨執政，都是親美的，國民黨這個態度是不會改變。
昨日大甲媽回鑾，除了朱立倫加入遶境隊伍，國民黨智庫副董事長連勝文也到場扶鸞，外界認為是為了選黨主席搶曝光？朱立倫笑說：「我是跟所有的信眾一起走媽祖，這是一個那時候許願嘛，今年一定要來走，明年也會繼續走，下次也邀請陳市長一起走，這都好事情，我覺得這個沒有分什麼政黨，更何況不只大甲媽祖，之前做市長的時候也有桃園媽、新北市有板橋媽，也有金山媽，這邊也一樣」、「媽祖是不分黨派、不分地域，歡迎大家都來參加」。
而被問到因「牛肉麵統編風波」請辭的行政院前發言人丁怡銘，要回鍋行政院擔任機要，朱立倫則認為：「人事權當然尊重行政院，只是覺得要大大方方，就跟大家說明一下，為什麼要用這樣的人？這個不必躲躲藏藏，反正大方的做就好」。