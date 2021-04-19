香港鳳凰衛視換中資當家！分析：進一步掌控媒體環境
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-19 12:20:49｜2021-04-19 12:25:39
香港鳳凰衛視前股東兼主席劉長樂，原先手上有鳳凰約37.93%的股份，但近日已將持股都出清套現成11.56億港元(折合新台幣約42億)，分別賣給紫荊文化集團及澳門賭王何鴻燊女兒何超瓊控股的信德集團；由於紫荊文化為中資企業，外界也憂心這將是北京中央政府進一步掌控香港媒體、民意的手段之一。
綜合港媒報導，劉長樂為中國傳媒大亨，曾任國家司級幹部，九十年代改為從商，與澳洲傳媒大亨梅鐸合作共同創立鳳凰衛視。2000年鳳凰衛視在香港上市，劉長樂出任董事局主席兼行政總裁，後來隨著梅鐸放棄發展中國市場，劉長樂成為鳳凰衛視大股東。
報導並指出，去年年末鳳凰爆出金融資金鏈斷裂，今年2月傳出北京出手整頓，撤換鳳凰衛視高層，劉長樂在2月26日卸任公司行政總裁一職，當時聲稱是因有其它工作安排，其家族成員也全部退出，並改由上海社會科學院黨委書記徐威出任鳳凰衛視行政總裁、央視副台長孫玉勝接任鳳凰衛視常務副總裁。
根據《明報》報導，在劉長樂本次出清的持股中，紫荊文化將收購其中10.49億股股份，佔總股本約21%；信德集團則收購8.45億股，佔總股本約16.93%。紫荊文化集團是北京中央於香港的文化企業，是中國財政部代表中國國務院履行出資人職責的「國有重要骨幹企業」，相當於副部級，旗下擁有聯合出版集團、《紫荊》雜誌社，今年2月才成立，並委任時任海南省副省長毛超峰為董事長。
關心香港民主和自治前途的人士認為，類似的央企收購行動應該持續進行，一方面是鞏固黨的領導，另外一方面則是在香港進一步推動媒體宣傳。