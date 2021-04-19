王國材可望接任交通部長　陸海空「萬用工具人」

（中央社記者賴于榛台北19日電）交通部長林佳龍因台鐵太魯閣號事故請辭獲准，現任政務次長王國材可望升任。據了解，高層看重王國材完整的經驗與專業，歷練陸、海、空三領域，由他接任不僅可以立即上手，也符合蘇貞昌跳脫派系、拔擢專業人才的用人原則。

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王國材畢業於國立成功大學交通管理系學士、碩士，國立交通大學交通運輸研究所博士。現任交通部政務次長，同時兼任航發會董事長，曾任交通部代理部長、台灣港務公司代理董事長、中華郵政董事長、圓山大飯店董事長、一卡通票證董事長、中華智慧運輸協會理事長、高雄市交通局長、鼎漢顧問公司總經理及董事長等職。





知情人士表示，王國材擁有完整的交通領域經驗與專業，可以說是陸、海、空三領域都歷練過的蔡政府菁英，由他接任不僅可以立即上手，也符合行政院長蘇貞昌跳脫派系、拔擢專業人才的用人。





知情人士說，王國材在擔任交通部政次期間，督導推動4年智慧運輸計畫、前瞻基礎軌道建設等，均有亮眼成績。其中，尤以2019年協調長榮空服員、華航機師罷工的穩健表現與圓融態度令蘇貞昌印象深刻，同年王國材也成功輔導Uber進入計程車客運業市場，讓Uber繼續提供服務。兩次重大危機的解決過程中，都看得到王國材親自坐鎮，居中協調磋商的身影。





政院人士表示，交通部在台鐵需要推動改革、又要立即改善工程、行車、軌道安全措施的此刻，需要一個能立即上手、不待摸索，又能與工會溝通的首長。這也是蘇貞昌選擇王國材的原因，期待他發揮長期在交通領域的經驗與專業，勇於任事解決問題，帶領所屬各單位推動改革與創新。（編輯：謝佳珍）1100419



