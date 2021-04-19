采子遭抖雙劈腿醜聞　邱鋒澤打破沉默親曝近況

歌手采子近日被爆出與好友荳荳的男友何孟遠曖昧情，事發後，采子的經紀公司隨即在臉書發文宣布解約，前經紀公司老闆之一的張暐宏更在社群媒體爆料，采子與邱鋒澤確實交往1年半。而采子與邱鋒澤的過往隨即被挖出，而沉默數日的邱鋒澤，終於回應了。

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采子自從簽進邱鋒澤的公司原音兄弟後，就受到高度重視，除了推出單曲、專輯外，還曾擔任老闆兼緋聞男友邱鋒澤的MV導演及剪接，邱鋒澤的歌曲《日環食》MV便是出自采子之手，去年還參與黃偉晉歌曲《前任》的製作等，可以看出邱鋒澤非常重視采子。

▲采子曾擔任邱鋒澤歌曲MV導演。（圖／翻攝邱鋒澤YouTube）

當年《日環食》MV公開後，網友曾批評采子拍得不好，采子還因此在直播中委屈痛哭，後來邱鋒澤接受訪問時，還替對方緩頰，認為不應該由女方承擔批評，「有什麼事情大家一起扛，希望她不要這件事覺得挫折。」暖心給予采子打氣。沒想到采子卻被爆出雙劈腿醜聞，張暐宏看不下去，發文邱鋒澤喝醉酒後為此崩潰，因此公開采子與邱鋒澤的親密照，揭露采子滿嘴謊言的真面目。

而針對近日以來的風風雨雨，邱鋒澤終於打破沉默回應：「