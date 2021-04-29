異位性皮膚炎男子險失明　醫靠生物製劑還他好人緣

一名23歲的年輕男子，從小就有氣喘、過敏性鼻炎，國中開始陸陸續續出現異位性皮膚炎的症狀，從臉部、頭部、頸部，蔓延到軀幹四肢，且情況隨著時間越變越嚴重，隨便一個輕微的動作就會造成皮膚表層脫屑的現象，不僅大大影響他的人際關係，更因為長期口服類固醇藥物，引起了「早發性白內障」，讓他雙眼幾乎全盲。





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中國醫藥大學附設醫院內科部風濕免疫科醫師洪偉哲表示，個案男子爾後轉診到醫學中心，先是接受外用藥膏與相關藥物治療，但因療程對於患者病情改善與生活品質的提升有限，於是與醫師討論使用生物製劑治療，經過半年多的時間，目前已控制住病情，透過追蹤與搭配保濕療法跟外用藥膏使用，現在已大幅改善皮膚問題。





台灣氣候多變，不少異位性皮膚炎患者都特別有感覺，尤其是中度至重度異位性皮膚炎的患者，經常反覆發作，洪偉哲醫師說明，異位性皮膚炎不管是在國內或是國外發生的比例都很高，經常會有搔癢、刺痛的狀況，不僅造成身體上不舒服，在日常生活上也對患者的人際關係造成嚴重影響，是引起身心重大負擔的皮膚疾病。





▲台灣氣候多變，不少異位性皮膚炎患者都特別有感覺。（圖／資料照片）

在治療方面，洪偉哲建議，一般輕微症狀的患者，可以搭配日常生活保健與注重皮膚保濕來改善，但是對於中度以上患者，在發病較嚴重的部位，建議配合使用外用藥膏，以減輕局部發炎和皮膚搔癢的狀況，甚至可以進一步透過口服組織胺甚至相關免疫調節藥物治療。此外，針對中重度異位性皮膚炎治療效果不佳(包含光照治療與全身性免疫調節劑)的患者，目前已有健保給付的生物製劑1，能更精確、更有力道地控制異位性皮膚炎的狀況，讓近半數患者的皮膚搔癢、紅腫症狀，至少可以達到75%以上的改善。





但醫師也提醒，中度至重度異位性皮膚炎患者使用新型生物製劑療法，須注意健保申請條件，一般來說如果經照光治療3個月，以及兩種以上口服免疫制劑的足量治療各3個月，而濕疹面積與嚴重程度指數（EASI評分）仍有20分且病灶佔體表面積30%以上，可申請生物製劑健保給付。根據研究顯示，有近半數中度至重度異位性皮膚炎病人接受生物製劑治療後，紅腫面積跟嚴重程度可以改善75%以上；合併生物製劑與類固醇等外用藥膏治療後，病人的搔癢問題最快能於 2 天時獲得明顯改善3，8成病人生活品質也有顯著提升。建議中度至重度異位性皮膚炎患者於治療過程中，可以與醫師討論，由醫師評估是否適用。





▲建議中度至重度異位性皮膚炎患者於治療過程中，可以與醫師討論，由醫師評估是否適用。（圖／資料照片）

另外異位性皮膚炎病友協會近期也引進線上版「ADCT異位性皮膚炎控制工具」，透過6個簡易問題，讓醫師在看診前掌握患者的各項疾病負擔，包含：症狀整體嚴重程度、劇烈搔癢發作頻率、疾病相關困擾程度、影響睡眠頻率、對日常生活的影響、對情緒的影響。洪偉哲表示，這項工具讓臨床醫師對患者評估更精確，可以評量出患者病情變化程度，也能藉由量表明確知道患者狀況，甚至可以直接透過電腦或手機即時評量，或是追蹤過去的綜合評量指標分數，提供客觀有效的標準。



